AI賦能正夯！中國三大電信運營商全面導入DeepSeek

鉅亨網新聞中心 2025-02-09 13:30

‌



2025 年春節期間，中國三大基礎電信業者－中國移動、中國電信及中國聯通，積極實施「人工智慧 +」行動，全面接取 DeepSeek 開源大模型，推動 AI 技術的普惠應用，為用戶提供更為便利和高效的服務。

行動數據流量顯著成長

‌



根據中國工業和資訊化部網站報告，2025 年春節（1 月 28 日至 2 月 4 日）期間，中國移動互聯網用戶接入流量達 660.3 萬 TB，按可比口徑較 2024 年春節增長 9.9%。其中，2 月 2 日（大年初五）流量達到高峰 84.8 萬 TB，較 2024 年同期成長 10.7%。 5G 行動上網用戶接取流量快速成長，以可比口徑較 2024 年成長 35%，整體流量佔比達 60.9%。影片類 APP 如抖音、微信、快手、騰訊影片和小紅書等使用流量居前列，佔全部 APP 使用流量的 60% 以上。

AI 技術創新及社會經濟貢獻

三大運營商利用 AI 技術開展創新服務，融合 5G、雲端平台和大數據能力，拓展 AI 應用場景。中國移動推出了 36 種 AIGC（人工智慧生成內容）玩法，吸引超過一千萬用戶；中國電信則透過數字人高效交互能力，為客戶提供便利的服務體驗。此外，這些企業在春節期間推出了針對農村地區的便民惠民服務，並加大對中小企業的支持力度，助推企業實現「開門紅」。

中國聯通進行春運、景區客流的即時監測與動態研判分析，對重點設施等進行全天候智慧監控，對春節假期消費狀況及節後復工復產進行分析，深度賦能 2025 年春運、文旅、安全、經濟等多項工作。

2025 年春節期間，全國移動電話計費時長共計 557.3 億分鐘，按可比口徑較 2024 年下降 8.5%；移動短訊發送量達 334.4 億條，增長 20.4%。

未來展望