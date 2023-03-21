PC銷售回春 AMD、英特爾業務將撥雲見日

投行 Raymond James 分析師認為，AMD (AMD-US) 和英特爾 (INTC-US) 的業務即將轉變。

該投行分析師 Srini Pajjuri 周一推薦這兩大 PC 晶片廠股票，並上修其股票目標價。Pajjuri 將 AMD 目標價自 100 美元上調至 115 美元，並給予「強力買進」評級，而英特爾目標價則自 30 美元上調至 33 美元，評級為「優於大盤」。

AMD 和英特爾使用 x86 晶片架構製造處理器，作為 PC 和伺服器的主要運算大腦。

PC 產業銷售在過去幾季不斷惡化。調研公司 IDC 數據顯示，全球 PC 出貨量 12 月季度較去年同期下降 28%，較 9 月季度 15% 的年減幅擴大，其理由是疫情期帶來的榮景持續消退。

但在過去一周走訪亞洲 20 多家 PC 零組件公司後，Pajjuri 認為電腦銷售即將回升。「我們從在台灣和韓國會面的企業上，看到商用和電玩遊戲筆電 / 顯示器訂單復甦的早期跡象，但同時消費 PC 需求仍然低迷。」

AMD 周一下跌 1.05%，收每股 96.81 美元；英特爾下跌 2.18%，收每股 29.16 美元。

他預期，隨著 PC 需求好轉，AMD 的 PC 晶片營收將在 3 月季度後有所改善。英特爾應該也會受益於今年稍晚不斷上升的企業需求。

「對我們大部分涵蓋範圍，最糟糕的情況已過去，半導體股的表現會更加出色。」

AMD 和英特爾過去 12 個月的股價分別下跌了 16% 和 39%。