英特爾高層異動 晶圓代工事業新負責人出爐、首席架構師將離職

英特爾 (INTC-US) 周二 (21 日) 宣布重大人事異動，除了任命原企業規劃部門主管潘恩 (Stuart Pann) 為晶圓代工服務 (IFS) 新任總經理之外，首席架構師 Raja Koduri 也將於月底離任。

原晶圓代工事業總經理泰克 (Randhir Thakur) 已在去年 11 月離職，3 月底將正式告別英特爾，接下來將由潘恩接掌，直接向執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 匯報。

潘恩的職業生涯始於英特爾，在惠普擔任供應長和資訊長六年後，於 2021 年回鍋英特爾。他曾擔任過英特爾資深副總、首席業務轉型總監以及企業規劃部總經理，還成立 IDM2.0 加速辦公室，幫助推動內部晶圓代工模型計畫。

季辛格表示：「憑藉著在資本及產能戰略、供應鏈管理、內外部製造的銷售及營運規劃方面的專業知識，潘恩是推動 IFS 長期成長的理想領導者。」

另一項重大人事更動，是首席架構師 Raja Koduri 即將離職的消息。Koduri 過去曾待過超微 (AMD) 和蘋果，五年前加入英特爾核心和視覺運算部門，協助開發繪圖晶片。

季辛格周二透過推文宣布 Koduri 離職消息。根據後者的說法，他將成立一家新公司，打造可在英特爾晶片上運行的生成式人工智慧 (AI) 工具。

Koduri 也表達將生成式 AI 軟體應用於電影和遊戲的興趣，他表示，成立新公司的首要目標是打造一項服務，讓電影和遊戲工作者不需要深入研究程式碼，就能在個人電腦 (PC)、Mac、iPad 等所有設備上輕鬆使用這些 AI 工具。