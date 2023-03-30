〈紐約匯市〉美元止步連二貶 年度結算日將至 日元震盪走低

美元指數周三 (29 日) 上揚，扭轉近期部分跌勢，日元兌美元則大幅走貶，通常在日本會計年度步入尾聲之際，日元匯價會有較大的波動。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.23%，至 102.67。

Monex USA 外匯交易員 Helen Given 表示，美國銀行業近期經歷挫敗後，情況似乎已獲得控制，風險情緒改善加上投資人希望央行能再度將注意力轉向對抗通膨，為美元帶來支撐。

她說：「儘管我們認為下半年美元將面臨下行壓力，但目前看起來有可能繼續走強。」

最近幾周全球金融市場動盪不安，美國兩家銀行倒閉加上瑞士信貸的救援行動，令投資人感到畏怯，人們越來越擔心市場動盪可能導致聯準會 (Fed) 無法堅守對抗通膨的立場，導致美元承壓。

不過，First Citizens BancShares 本周同意購買矽谷銀行資產，加上最近幾天沒有再傳出更多銀行業的負面消息，幫助平撫投資人的憂慮。

Fed 監管副主席巴爾 (Michael Barr) 周二向參議院銀行委員會表示，矽谷銀行的問題在於管理不當，表明這可能是個案。

Given 認為，巴爾昨日在國會的證詞為美元帶來一些支撐，緩解人們對於 Fed 無法遏制傷害的擔憂情緒。

美元兌日元勁揚 1.4% 至 132.71 日元，至一周高點，隨著會計年度結算日到來，日元處於震盪走勢。

其他貨幣方面，歐元兌美元幾乎持平，報 1.0841 美元，英鎊小跌 0.2% 至 1.2309 美元，中止連續兩個交易日的升勢。

澳幣下跌 0.3% 至 0.6684 美元。澳洲公布 2 月消費者物價指數 (CPI) 降至八個月低點，通膨壓力趨緩，增加了澳洲央行 (RBA) 下周暫停升息的可能性。

加幣連續三個交易日走高，升值近 0.3%，至 1.3557 加元兌 1 美元，是本月初以來最高。加拿大央行副總裁 Toni Gravelle 表示，若銀行體系面臨嚴重壓力，央行準備介入給予支持，但現在還不到需要擔心的時候。

加密貨幣伴隨著美股一同上揚，比特幣大漲 4.3% 至 28,458 美元，以太幣也漲 1.8% 至 1805 美元，圍繞著幣安遭到監管打擊的擔憂，似乎獲得部分緩解。

截至台灣時間周四 (30 日) 約 6:00 價格: