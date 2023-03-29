耶魯學者：美國房價仍超高 半年後可能便宜一點

耶魯大學經濟學家、協助創建房價指標的席勒 (Robert Schiller) 表示，美國目前極高的房價，在六個月後有機會下跌。

席勒協助創建標普 / 凱斯席勒房價指數 (S&P Case-Shiller Home Price Index)，他目前也是國家經濟研究局 (NBER) 的研究員。

席勒接受 CNBC 受訪時說，房市短期前景不難預料，但對長期買家來說，就沒那麼明朗。從歷史標準來看，房價非常、非常的高，但他預測，六個月後可能會便宜一些。

在美國，讓買家難以買房的理由眾多，包括庫存少、價格偏高、房貸利率也高。紐約聯邦準備銀行最新調查顯示，美國民眾預測一年後的房貸利率將突破 8%。

過去一年來，聯準會 (Fed) 為了壓制通膨多次升息，目前利率已達到 4.75-5.00%，為 16 年來最高，且 Fed 表明可能再次升息。

升息對房市的衝擊一一浮現，雖然美國房價仍高，但已經連跌好幾個月，從去年 7 月到今年 1 月共連跌七個月。舊金山、西雅圖等西岸城市的房價年跌幅最可觀，而漲幅名列前茅的則是邁阿密、坦帕和亞特蘭大。

席勒還建議，美國民眾做好準備，因為經濟衰退迫在眉睫。他說：「我們在 Fed 有聰明的人，還有我景仰的財政部長葉倫。他們可能必須接受某種程度的經濟衰退。」