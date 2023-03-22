美國房貸需求連升3周 但利率也同步上揚

由於近期銀行倒閉導致利率下降，房貸需求已連續 3 周上升增加。

但利率再次上漲，可能會抑制申請量。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA 經季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周增加 3%。

符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 6.71% 降至 6.48%；自備 20% 頭款的貸款點數從 0.79 降到 0.66。這是一個月來的最低水平，但仍遠高於一年前同周的約 4.5%。

MBA 副首席經濟學家坎恩 (Joel Kan) 表示：「由於銀行業體質狀況的不確定性加上對經濟更廣泛影響的擔憂，上周國債殖利率下降。」「然而，由於房貸抵押證券 (MBS) 市場波動加劇，房貸利率不像國債利率那樣下降。」

本周房屋貸款再融資申請增加了 5%，但較一年前同周減少 68%。再融資需求對每周利率變動高度敏感，但目前很少有借款人仍能以當今較高的利率從再融資中受益。

購屋房貸申請較前周增加 2%，較一年前同周減少 36%。如今的購屋族可能較少受到每周利率變動的影響，而比較會受到經濟狀況的影響。銀行業的壓力、高房價和待售房屋供應緊張，都嚴重影響了消費者信心。

根據《Mortgage News Daily》的另一項指數，隨著對銀行業的擔憂有所消退，至少在金融市場，房貸利率本周開始走高。周二 (21 日) 時的平均利率定在 6.75%。

由於銀行業承壓，Fed 預計將提高聯邦基金利率 25 個基點。房貸利率走勢並不完全跟隨 Fed，但的確會對其對整體經濟的看法做出反應。

《Mortgage News Daily》營運長格拉漢寫道：「無論是哪種方式，它們還將更新未來幾個月至幾年的利率前景，這可能會比升息更重要。」