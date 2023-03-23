鉅亨美股雷達：蘋果擴大自駕測試司機團隊 輝達CEO稱未來12個月AI營收將大幅成長

美股重要看點：

投資人持續消化 Fed 最新政策。美國 10 年期公債殖利率來到 3.488%。美股期貨週四 (23 日) 上升，道瓊期貨漲 0.14%，標普 500 期貨漲 0.45%，那斯達克 100 期貨漲 0.88%。

聯準會 (Fed) 週三 (22 日) 宣布調升 1 碼，將基準利率走廊升到 4.75% 至 5% 區間，為 2007 年以來最高水平，Fed 主席鮑爾在記者會上提及通膨依舊高漲，澆熄市場對今年降息的預期。

最新利率點狀圖顯示，18 位 FOMC 票委中有 10 位預測終點利率為 5.1%，相當於 5% 至 5.25% 的目標區間，與去年 12 月的估計持平，表明大多數官員預計 Fed 在今年剩餘的時間內只會再升息一次，接著美國央行將終止抑制通膨的戰爭。

Fed 3 月 12 日推出緊急融資新工具銀行定期融資計畫 (BTFP)，為面臨流動性危機的銀行提供貸款，以避免資金壓力外溢，這促使 Fed 資產負債表停止緊縮並有擴張趨勢。對此，鮑爾週三明確指出，Fed 正在持續大幅縮減資產負債表，不會停止縮表而造成政策扭曲。

美國財長葉倫周三 (22 日) 向國會議員表示，不考慮全面擔保存款，打破由政府出手解決擠兌危機的希望，區域銀行股大跌。另一方面，剛升任拜登政府首席經濟顧問的布蘭納德 (Lael Brinard)，傳出同日與摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 等銀行業高層會晤，討論緩解銀行業風暴。

隨著銀行業危機爆發，避險需求大增，促使投資人資金轉向有品質的大型科技股。但策略師認為，科技股上漲使得市場忽略經濟衰退風險。

TS Lombard 策略師 Skylar Montgomery Koning 和 Andrea Cicione 在週三 (22 日) 發布的報告中表示，科技和通訊股近期表現優於大盤，似乎意味著投資人預期 Fed 有望在下半年大幅降息，同時也不再擔憂經濟衰退對企業盈餘可能帶來的衝擊。

但是，該報告表示，科技股反彈在很大程度上忽略如今身處困境的美國銀行業，可能加速收緊放貸款標準，進而給美國經濟成長帶來壓力的情況。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國上週初領失業救濟金人數 (萬人)，前值 19.2

美國上週續領失業救濟金人數 (萬人)，前值 168.4

美國 2 月新屋銷售年化月增率 (%)，預估 - 3，前值 7.2

美國 2 月新屋銷售年化總數 (萬戶)，預估 63.8，前值 67

重要個股動態：

美國財政部長葉倫說未研究擴大聯邦存款保險後，第一共和銀行 (FRC-US) 週三 (22 日) 再度陷入困境，股價週三下殺 15.47% 至每股 13.33 美元。

葉倫在週三美國參議院撥款金融服務小組委員會的聽證會上表示，財政部暫時無意擴大聯邦存款保險制度的覆蓋範圍和保險額，她不會在沒有國會批准的情況下考慮採取這樣的舉措，並且正逐案審查銀行風險。

FRC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

蘋果持續增加用於收集行車數據並在美國道路上試驗旗下自動駕駛汽車技術的司機團隊。加州車輛管理局 (DMV) 最新數據顯示，自動駕駛汽車系統測試人員人數已達到 201 人，足見蘋果強攻自動駕駛功能的企圖心。

自 2021 年以來，蘋果車隊沒太大變化，但司機數量卻慢慢增加。macReports 取得的數據顯示，自 2023 年 1 月以來，蘋果已將測試駕駛從 196 名增加到 201 名。車輛數量穩定在 67 輛。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

輝達 (Nvidia) 創辦人兼執行長黃仁勳表示，未來 12 個月，其人工智慧 (AI) 平台營收將大幅成長，因為企業要麼加入 AI 的行列，要麼就會被拋在後頭。

黃仁勳周三 (22 日) 在輝達 GTC 年度大會上表示，像 ChatGPT 等應用程式的生成式 AI，過去 12 個月僅占其營收非常小一部分，但他預估在 12 個月後，來自生成式 AI 的營收比重會相當大，具體多大則很難說。