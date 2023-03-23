自駕Apple Car將問世？蘋果擴大自駕測試司機團隊至201人

蘋果持續增加用於收集行車數據並在美國道路上試驗旗下自動駕駛汽車技術的司機團隊。加州車輛管理局 (DMV) 最新數據顯示，自動駕駛汽車系統測試人員人數已達到 201 人，足見蘋果強攻自動駕駛功能的企圖心。

自 2021 年以來，蘋果車隊沒太大變化，但司機數量卻慢慢增加。macReports 取得的數據顯示，自 2023 年 1 月以來，蘋果已將測試駕駛從 196 名增加到 201 名。車輛數量穩定在 67 輛。

蘋果在 2023 年第一季紀錄顯示出現過一次輕微碰撞，這輛車的輪胎和輪輞與路緣接觸，政府當局沒有介入。蘋果報告稱，自註冊以來，在加州共發生了 16 起交通事故。

數據顯示，蘋果持續致力於測試自動駕駛 (圖片：翻攝 appleinsider)

數據顯示，蘋果持續致力繼續推進內部自駕車技術的開發，蘋果 (AAPL-US) 與 Mercedes-Benz、Waymo、特斯拉 (TSLA-US)、Nvidia (NVDA-US) 和 Zoox 等其他製造商一起註冊。

多年來的傳言、專利和不那麼秘密的測試設施表明，Apple Car 可能即將問世。然而，最近有傳言稱，蘋果已經停止優先考慮發展自動駕駛並將包括一個方向盤。

市場解析，蘋果將持續測試這項技術，直到它成為可行的消費產品，Apple Car 目前傳出最快將在 2026 年或更晚的時間推出。