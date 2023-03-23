大摩研究：微軟APP平台對蘋果威脅有限

微軟主管近期透露正在計劃手機遊戲商店，預計在 2024 年推出與蘋果和 Google 一較高下，摩根士丹利週三 (22 日) 發布報告指出，若微軟推出 APP 平台，短期來看，對蘋果威脅有限，但從長遠來看，微軟可能成為一個強大競爭對手。

蘋果 APP Store 或 Google Play 商店雙強壟斷市場的局面，可能很快將被打破，外傳微軟最快明年推微軟自家 APP 平台。

微軟遊戲主管 Phil Spencer 近期宣布，正準備在 iOS 和 Android 上推出 Xbox 行動遊戲商店，時間最快是明年，因為歐盟即將提出的《數位市場法案》，是微軟在計畫中有所預期的事情，這被微軟視為一個巨大機會。

微軟正準備在 iOS 和 Android 上推出 Xbox 行動遊戲商店 (圖片：AFP)

摩根士丹利分析師表示：「微軟 APP 平台具體推出與否，還要看監管機構何時批准微軟對動視暴雪的收購。此外，還有其他幾個未知數與蘋果公司在歐洲 iOS 設備上允許第三方應用程式商店有關，其中包括蘋果是否對在第三方應用商店進行的購買收取費用，以及是否允許開發者在第三方應用程式商店的定價較蘋果還低。」

分析師還提到：「還有一個問題是開發者是否必須選擇在哪個應用商店銷售他們的應用程式，以及蘋果是否會允許 App Store 中的所有應用使用第三方支付系統。」

分析師表示，如果微軟正式推出 APP 平台，預測最初只會對蘋果產生很小的影響，但從長遠來看，它可能是一個強大的競爭對手，因為微軟是一個非常知名的品牌，摩根士丹利表示它擁有一支優秀的領導團隊。

分析師預估：「潛在微軟 APP 平台將對蘋果構成非實質性風險，僅佔 App Store 的 3%，但最壞的情況來看，微軟 APP 平台可能會從 App Store 中奪走所有歐盟遊戲收入，那將相當於 App Store 營收的 8%、2% 的蘋果服務營收，以及約 1% 的蘋果總體營收和每股純益。」

摩根士丹利還公布其在美國和中國市場的調查結果，顯示只有不到 30% 的蘋果用戶願意直接從開發者網站購買應用程式。為讓蘋果客戶棄用 App Store，微軟 APP 平台內的應用程式價格可能必須要便宜 35% 左右。