〈美股早盤〉市場仍留意銀行業危機 主要指數漲跌不一

美股主要指數周二（28 日）開盤漲跌互現，此前標普 500 指數和道瓊指數連續三天上漲，主因是受到美國對銀行業支撐措施和矽谷銀行（SVB）資產收購協議所推動。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 40 點或 0.14%，那斯達克綜合指數跌近 70 點或 0.6%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌逾 1.3%。

美股開盤前，美國公債殖利率攀升讓美股主要指數期貨承壓，市場對聯準會（Fed）可能繼續升息的預期升溫。

對利率敏感的美國 2 年期公債殖利率一度回升至 4% 上方，此前與 Fed 會期掛鉤的交換合約定價表明，Fed 在 5 月會議上升息 1 碼（25 個基點）的可能性高於維持利率不變。該合約利率昨升至 4.96% 左右，比當前聯邦基金利率高出約 13 個基點，暗示升息可能性逾 50%。

全球資產管理巨擘也指出，Fed 今年不會降息，只有在更為嚴重的信貸危機形成，並導致比預期更嚴重的衰退情況下，Fed 才可能實施市場已消化的降息舉措。

截至台北時間周二（28 日）21 時許：

焦點個股：

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤上漲 7.75%，至每股 92.80 美元

阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇宣布公司 24 年來最重要組織變革：構建「1+6+N」的組織結構，在阿里巴巴集團之下，設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、國際數字商業、菜鳥、大文娛等六大業務集團和多家業務公司。張勇還表示，具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性。

西方石油 (OXY-US) 早盤上漲 3.41%，至每股 61.69 美元

根據監管文件顯示，「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威在 3 月 23 和 27 日斥資 2.16 美元增持 370 萬股西方石油公司股票，持股比例增至 23.6%。本月，巴菲特已斥資逾 10 億美元購入西方石油股票。此前波克夏海瑟威分別在 3 月 3 日至 7 日、3 月 13 日至 3 月 15 日期間分別曾持 600 萬股和 790 萬股西方石油股票。

Meta Platforms(META-US) 早盤下跌 1.91%，至每股 198.97 美元

臉書母公司 Meta Platforms 內部備忘錄顯示，該公司計劃減少向部分員工發放的獎金額度，並將員工績效評估的頻率轉回一年兩次，這此為其全面改革的一部分。備忘錄還提到，在 2023 年年中評估中被評為「符合大部分預期」的員工將獲得 2024 年 3 月到期的較小比例獎金和受限的股票獎勵。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月批發庫存月率初值報 0.2%，預期 0.2%，前值 - 0.4%

美國 1 月 FHFA 房價指數月率報 0.2%，預期 - 0.2%，前值 - 0.1%

美國 1 月 FHFA 房價指數年率報 5.3%，前值 6.7%

美國 3 月經濟評議會消費者信心指數預期 101.0，前值 102.9

里奇蒙 Fed 製造業指數前值 - 16

華爾街分析：

摩根大通資產管理全球市場策略師 Hugh Gimber 表示，市場對 Fed 暫停升息的預期是正確的，不過現在的問題是，貸款標準惡化會在多大程度上真正讓通膨降至目標水準似乎還不明朗。因此，可能需要一個相當大的經濟衝擊才能在今年下半年達成這一目標，降息更像是 2024 年的事情。

BlackRock Investment Institute 策略師預估，Fed 將繼續升息，隨著經濟走向衰退，市場的降息預期是錯誤的。