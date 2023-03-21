貝萊德策略師：現在就斷言美股觸底還為時尚早

貝萊德美週投資策略主管 Gargi Chaudhuri 在週一 (20 日) 表示，由於全球銀行危機仍持續蔓延，且政府干預加大，現在就說美股已經觸底還為時尚早。

過去兩週，市場受到銀行業危機的衝擊，矽谷銀行 (SVB) 和 Signature Bank 等地區銀行倒閉，再加上瑞士銀行遭遇流動性危機，由瑞銀在瑞士央行同意「大量流動性援助」下收購。

Chaudhuri 表示：「我認為這只是一個開始，我們計劃弄清楚過去 10 天所發生的一系列事件的更廣泛影響。」他認為，地區性小型銀行將感受到更多的痛苦，將導致信貸增長放緩，進一步衝擊經濟增長。

此外，Chaudhuri 也指出了另一項股市可能面臨的另一個逆風，即政府的干預加大。近期美國聯邦政府加大對金融體系的干預力度，以防止更多的銀行擠兌，提高了人們對監管將更加嚴格的預期。

「我仍然認為，現在就說股市已經觸底還為時過早，因為我們仍將看到更多的監管改革，尤其是在銀行體系方面。」 Chaudhuri 說。

華爾街知名美股空頭、摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 近日也表示，近期銀行業面臨的壓力，可能標誌著美股熊市進入最後階段，但是過程恐怕會是痛苦且「惡性」的。「熊市的最後一個階段可能是惡性的。股票風險溢價飆升導致股價急劇下跌，個人的投資組合恐怕很難預防或對抗。」Wilson 說。

Wilson 認為，銀行業的動盪應該會導致投資者關注在信貸條件緊縮的情況下不斷惡化的經濟成長前景。「過去一周發生的事件意味著信貸可得性正在下降，將是最終將讓市場參與者相信獲利預期過高的催化劑。」他也說，信貸緊縮的風險已經大增。