貝萊德：如今並非2008金融海嘯重演 看好危機入市

儘管矽谷銀行 (SVB) 事件仍未平息，全球最大資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 認為，這次的危機並不是 2008 年金融海嘯重演，聯準會 (Fed) 可能不會如市場預期的降息，不過該行也看好在經濟落入衰退之際危機入市。

貝萊德分析師表示，投資人不應押注近期銀行業危機會促使 Fed 如同 2008 年金融風暴時降息，或是暫緩升息。相反地，隨著當局仍試圖控制持續高漲的通膨，Fed 可能會在未來幾日會再度升息，但同時政府也將根據需要向銀行系統提供援助。

旗下管理約 10 兆美元資產的貝萊德認為，由於這波自 1980 年代以來最激進的升息行動，美國經濟將因此陷入衰退。不過，分析師也從危機中看到機會，特別是看好美國短期公債和新興市場股票。

策略師說道：「目前的金融市場動盪，並不是 2008 年金融海嘯的回歸，並且隨著市場逐步消化升息的影響，我們隨時準備好抓住機會。」

電影「大賣空」主角原型、Scion 資產管理公司的貝瑞 (Michael Burry) 日前也表示，目前看不見任何應該為銀行業危機而感到恐慌的理由，並認為當前危機並不像部分投資者擔心的那麼嚴重。

美國各家銀行也在近日對外發言，表示：「我們不是另一家矽谷銀行」。第一共和銀行執行長 Jim Herbert 強調，沒看到大量存款外流，而且還由聯準會與摩根大通獲得額外資金，手握 700 億美元的未動用流動資金，有助於他們度過這次金融動盪。