〈房產〉高雄小宅交易占比創歷史新高 三民區交易最火熱

南台灣的高雄小宅交易風起，依據內政部不動產資訊平台資料顯示，2022 年高雄 25 坪以下住宅買賣移轉筆數的占比高達 43%，是有統計數據以來的歷史新高，且與 2009 年的 13% 相比，13 年來激增 30 個百分點。在目前薪水追不上房價漲幅的宏觀背景下，未來高雄小宅交易占比恐將繼續上升。

對此，在地房仲業者指出，伴隨民眾居住觀念的轉變，高雄市區土地資源的減少，以及高雄房價的飆漲，購屋民眾都紛紛把目光轉向小坪數物件，進而帶動這類產品交易量能持續走揚。

東森房屋高雄自由店業務經理蔡明家指出，以往高雄民眾在買房時多數會選擇寬闊的透天厝，不過近年來小坪數產品愈來愈受到市場歡迎，主要在現在的年輕人因工作地點、作息步調、日後小孩學區及渴求有自己獨立生活的空間等因素，與長輩同住的比例不像以往，所以對於居住面積的需求就有降低的趨勢。

同時，隨著城市的快速發展，市中心可供大面積開發的土地資源捉襟見肘，基地面積的減少導致建商較少推出大面積建案。其次房價的飆漲致使購屋民眾的壓力日益加重，小坪數產品的總價相對較低，對小資族、首購族而言，是比較能在經濟能力負擔範圍內的選擇。

進一步觀察高雄小宅最熱銷的前五大行政區，目前以三民區小宅產品交易最熱絡，買賣移轉筆數達 1055 筆，其後分別是鳳山區的 968 筆、左營區的 853 筆、楠梓區 547 筆）和鼓山區 500 筆。這 5 個行政區都是高雄生活機能成熟的區域，區域房價也是高居前幾名，預算有限且有剛性需求的自住族群只能把目光投向入手門檻較低的小宅產品。 另外，這些行政區出於區域發展狀況及工作通勤考量，人口相對集中，區域租屋市場也很活絡。



