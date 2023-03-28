〈台股盤中〉節前人氣難聚集 市場資金轉向觀光內需類股靠

台北股市今 (28) 日出現漲多個股拉回走勢，市場資金轉向觀光、內需類股，在權值股如台積電 (2330-TW) 走勢不振之下，集中市場加權股價指數於盤下遊走，市場專家指出，台股今天表現弱勢，但沒有看到大盤鉅量長黑之前，不致於轉空

國泰證期顧問處協理簡伯儀今天指出，目前大盤表現弱勢有兩大因素，一者爲長假前的效應，造成買盤的遲疑，同時，在 3 月底也必須面對部分個股因受領漲多後所遭遇法人結帳的賣壓。

證券分析師黃漢成說，目前大盤走勢呈現走高之後的指標背離，進而產生拉回修正的壓力。

今天早盤由遭處置分盤交易的軍工概念股的雷虎 (8033-TW) 帶頭遭摜殺到跌停，此外漲多的毅嘉 (2402-TW)、欣興 (3037-TW) 也下挫。同時，電子股龍頭的台積電盤中下跌超過 1%。

台股集中市場早盤開在 15790.7 點，最高 15846.54% 點，最低 15694.42 點，預估市場成交值爲 2226 億元。

今天台股盤中，聯發科 (2454-TW) 股價 1.28%，鴻海 (2317-TW) 股價平盤，另外，大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) 盤中小跌。

ABF 載板類股盤中走勢弱，欣興、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 盤中全面下跌，其中並以欣興的跌幅最重。貨櫃航運股包括長榮 (2603-TW)，陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 盤中股價維持於平盤附近遊走。