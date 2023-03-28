〈智慧城市展〉和碩秀5G、低軌衛星技術 發表三款新伺服器

智慧城市展今 (28) 日登場，和碩 (4938-TW) 此次以數位韌性與智慧製造為兩大重點，並環繞 5G 技術、邊緣運算、AI、衛星通訊主題，並發表三款新世代伺服器，目前新款伺服器已小量出貨。

和碩展示 Ramone、Ellington、Luigi 三款新世代的伺服器，其中 Ramone 是專為 5G 行動基站客製的 1U 伺服器可透過微軟軟體連接中軌衛星 (MEO) 或低軌衛星 (LEO)，可廣泛運用於安防救災、偏鄉通訊、林礦遠洋等資料鏈路備援情境。

Ellington 則為 Intel Xeon Gen4 可擴充處理器 2U 伺服器，為混和型資料 & 繪圖運算、儲存伺服器，可搭載 24 顆 NVMe SSD 或 16 顆 HDD+、8 顆 NVMe SSD ，並可支援雙伺服器 GPU，因應 5G 專網邊緣運算需求。

和碩表示，Ellington 再搭配 Microsoft Azure Private 5G Core 輕核網服務 (AP5GC) 形成全面解決方案，目前已導入和碩新店廠。

另外，Luigi 伺服器使用 AMD EPYCTM 9004 系列伺服器處理器，在 1U 2N2P 內達到 384 核心的高密度算力設計，專注於資料處理，為高靈活性邊緣運算伺服器。

和碩此次也展示多種應用，其中 MEC Vision AI 平台為智慧視覺邊緣運算系統，即時達到高準度影像、圖像辨識，為智慧城市、物聯網等領域帶來更多的應用和發展。

而數位孿生 AOI 系統運用先進機器學習、深度學習等技術，達到虛實融合和系統智慧化， 結合 5G 通訊技術的傳輸提高系統精度、效率；AR Co-Robot 可工業生產中透過 AI 技術實現自主運行和智能決策。