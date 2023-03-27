美股投資新選擇！麥格理首發美股指數權證 台股證券戶輕鬆參與漲跌

美股涵蓋了特斯拉、與 ChatGPT 合作的微軟、Apple、可口可樂、麥當勞等全球知名的頂尖企業，消費者每天一醒來，生活的時時刻刻都與這些公司密切相關。想要參與美股市場，除了複委託、海外券商或買進台灣掛牌的 ETF，投資人更可透過台股證券戶下單全新產品「美股指數權證」，直接參與三大美股指數漲跌。

美股市值佔全球股票達 46.2％，想要投資頂尖企業，可從美股下手，從元宇宙、AI、電動車、醫療保健、生活娛樂，美股的投資主題百花齊放。統計過去十年報酬率，美股更是領先七大工業國，美股不只是市值大，成分股多元，與台股連動性高，據證券商公會最新數據顯示，去年 (111 年) 台灣民眾的複委託累計開戶數達 380 萬戶，其中又以美股最受投資人青睞，統計美股下單比重接近 85％，領先港股的 6%，看出台灣投資人對於美股投資市場的渴望。

台股證券戶就能買進美股指數權證

但不少投資人想要投資美股，常因複委託、開立海外券商戶頭等程序繁瑣、手續費高昂，而遲遲未踏出美股投資的第一步。亞洲權證領導品牌麥格理首發美股指數權證，讓台灣投資人只要透過台股證券戶就能輕鬆投資美股，擁抱全球最大股票市場。相關商品資訊可上麥格理官網了解: https://lihi1.com/wp9rI

美股指數權證三大交易優勢

以麥格理的美股指數權證來看，具有三大優勢，可避免海外券商資金進出麻煩、稅務問題需要解決，更不用擔心國內複委託需要負擔較高的手續費或有最低的買進門檻等限制，讓民眾更能簡單、輕鬆、安心投資。

優勢一：輕鬆參與美國股市漲跌

麥格理美股指數權證直接連結標的標普 500 指數 (S&P500)、納斯達克 100 指數 (NASDAQ100) 及道瓊斯工業平均指數 (Dow Jones Industrial Average )，免選股，只要辨別多、空就能參與美國股市漲跌，讓投資組合更多元，達到風險分散的效果。

優勢二：台股證券戶即可交易

不同於國內複委託、海外券商還要開戶、填表等繁複、麻煩的流程，投資美股指數權證只要有「台股證券戶」，不用再開戶，加上權證以新台幣計價，不用換算匯率，且直接連結三大指數，省去了管理費、不須考慮追蹤誤差，交易時間更與台股相同，具備便利性高、成本低的最佳優勢。

優勢三：市場多空皆可彈性操作

麥格理為滿足市場投資人需求，一併發行了認購與認售權證，看多買認購、看空買認售，不論美股漲跌都可進場，亦可搭配現股進行避險，操作彈性高，且美股無漲跌幅限制，搭配權證槓桿效果更加倍，就算看錯方向，最大損失也只限當初投入的權利金，沒有保證金追繳的問題，交易更放心。

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亞洲權證領導品牌 - 麥格理 優異造市品質 海量鋪單 998

麥格理也憑藉著海外其他市場的成功發行經驗，維持優異先進的造市品質，發行的美股指數權證， 998 張海量鋪單，提供高流動性、買賣價差小的報價，方便投資人進出，更為投資人節省支出，投資更有效率。

至於要如何買進麥格理的美股指數權證，藉由三步驟就能買進。

步驟一，上麥格理權證指數專區，查看各指數頁面下方所有已發行的產品細節。

步驟二，判斷市場多空後，看多買認購、看空買認售，記下權證代碼。

步驟三，無須開立麥格理證券戶，直接至任何一間券商的下單介面輸入權證代號即可下單。(由於各發行券商網站、下單平台介面各有不同，投資人若有任何問題歡迎撥打免付費客服電話 0800-538-588)

亞洲權證領導品牌 - 麥格理，深耕亞太區權證市場已有長達 30 年，也是全球唯一同時成功進入台灣、香港、新加坡、馬來西亞和泰國等 5 個市場的權證發行人。更在 2022 年榮獲 SRP(Structured Retail Products) 亞太區最佳衍生權證提供商大獎，並在亞洲其他市場受到各交易所頒獎肯定。期望藉由麥格理海外成功的發行經驗，提供更豐富多元的海外連結商品，持續活絡台灣權證市場。

麥格理更已經建置了「麥格理指數專區」，彙整了所有已發行的相關指數權證商品資訊，如標普指麥證、納指麥證、道指麥證、臺股指麥證、恒指麥證等，方便投資人一目了然挑選合適的權證商品與權證代碼，還有豐富的教育文章、講座與影片供投資人學習。如欲瞭解更多，立即上官網查看豐富資訊。https://lihi1.com/wp9rI