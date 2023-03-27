電子權值股壓盤、中小型股活潑 台股跌84點收15830點

台股今 (27) 日面臨回檔壓力，台積電、鴻海兩大電子權值股壓盤，大盤一度跌近百點，但中小型股在季底作帳行情加持下，表現活蹦亂跳，而台塑四寶也扮演撐盤要角，加權指數終場下跌 84.39 點或 0.53%，收在 15830.31 點，反攻萬六大關再等等，成交值 2109.55 億元。

櫃買指數終場上漲 0.31 點或 0.15%，收在 213.91 點，成交值達 800.86 億元。上市櫃成交值合計 2910.41 億元。

觀察主要電子權值股表現，台積電今天湧現賣壓，終場下跌逾 1%，收 531 元；鴻海 (2317-TW)、大立光 (3008-TW)、日月光投控 (3711-TW)、聯詠 (3034-TW)、欣興 (3037-TW) 等大型股跌幅均超過 1%；不過，國巨 (2327-TW) 表現有撐、逆勢收漲逾 1%。

金融股跌勢逐漸收斂，其中，永豐金 (2890-TW) 逆勢漲近 1%，中信金 (2891-TW)、開發金 (2883-TW) 也守在盤上，金控雙雄方面，國泰金 (2882-TW) 小漲、富邦金 (2881-TW) 平盤作收；台塑四寶扮演撐盤要角，全面收紅，其中台塑化 (6505-TW) 漲近 1%；貨櫃三雄漲跌互見，長榮 (2603-TW) 午盤湧進買盤支撐，帶動股價翻紅，萬海 (2615-TW) 則跌逾 1%。

AI 熱潮席捲全球，推升資料中心與伺服器需求增加，同步帶動散熱需求看旺，加上台散熱廠今年營運展望樂觀，雙鴻 (3324-TW)、泰碩 (3338-TW) 強勢攻上漲停，健策 (3653-TW) 漲停打開、收漲 8.2%，另外，尼得科超眾 (6230-TW)、業強 (6124-TW)、奇鋐 (3017-TW) 也漲勢凌厲。

中型 100 指數今天逆勢走揚，多檔成分股獲得資金點火，包括金像電 (2368-TW)、旭隼(6409-TW)、永豐餘(1907-TW)、富邦媒(8454-TW)、緯創(3231-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 等，股價約上漲 2-4%，另外，台光電 (2383-TW)、聚陽(1477-TW)、佳世達(2352-TW)、大同(2371-TW) 等也都在盤上表現。

值得注意的是，群創 (3481-TW) 旗下小金雞睿生光電 (6861-TW) 以承銷價 70 元上市掛牌，首日交易股價大漲逾 8 成，一度衝上 129 元，蜜月行情甜蜜。不過，群創股價開高走低，終場股價收黑，友達 (2409-TW) 同樣小跌作收。