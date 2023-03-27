〈台股盤後〉台積跌破5日線 電子股乏力失守15900點

台股今 (27) 日在台積電失守 5 日線、電子股壓盤拖累，下跌 84.39 點或 0.53%，收 15830.31 點，成交金額量縮至 2110 億元。

電子權值今日表現普遍弱勢，台積電跌 8 元或 1.5%，來到 531 元，跌破 5 日線；鴻海跌 1.9%、連發科跌 1.3%、日月光投控及大立光跌 1.8%、台達電及聯電也同步下挫。

高價股除了大立光走跌外，信驊也跌 2.7%、譜瑞 - KY 跌 3.6%，祥碩同樣弱勢跌 1.6%，不過，旭隼逆勢大漲 4.4%，力旺、嘉澤均漲 2% 以上、創意漲 1.3%、表現相對強勁。

其餘電子指標來看，智邦跌逾 3%、力積電及矽力 *-KY 跌約 2%，華邦電、欣興、致茂、聯詠、采鈺等跌超過 1%。抗跌的則有緯創漲 3%、臻鼎 - KY、群光、國巨等均漲 1%。

傳產族群同樣漲跌互見，台塑四寶全面收漲，台塑化更漲近 1%，寶成、統一、儒鴻、大成鋼等收紅。但裕隆挫逾 4%，正新、華新、億豐跌幅逾 3%，台泥跌 2.5%，中鋼、豐泰等收跌。

族群股方面，機電、儲能相關的部分個股出現回檔修正，東元跌近半根、華城跌 3.4%、中興電、天宇跌約 1.5% 上下。不過，士電、系統電、大同、廣錠等仍逆勢收漲。

在電子股走弱下，資金也轉進生技簇擁，群創小金雞睿生光電掛牌首日大漲 8 成，帶動醫療顯示器的鈺緯比價效應，大漲 7.8%。生技股王保瑞漲 1.3%、易威漲近 8%、中化生漲 6.3%，訊映、台耀、寶齡富錦等都有 2-3% 漲幅。