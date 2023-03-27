氣候變遷局4/22正式成立 規劃碳費徵收、訂定優先子法

因應 2050 淨零排放目標，環保署今 (27) 日表示，將於今年世界地球日 (4 月 22 日) 成立「行政院環境保護署氣候變遷局」，首要任務是訂定優先子法及規劃碳費徵收，在環境部組改完成前，為我國氣候行動專責機關。

環保署指出，「氣候變遷因應法」於 2 月 15 日總統公布施行後，擴增業務的急迫性及繁重度，亟需強化政府組織妥為因應。環保署於氣候法於 1 月 10 日立法院三讀通過後，隔日即依「中央行政機關組織基準法」第 36 條規定，函報「行政院環境保護署氣候變遷局暫行組織規程草案」至行政院。

環保署表示，冀望在立法院審議決定環境部組織法草案前，提前整合現有資源、人力與設備，讓氣候行動政府組織量能提升。

環保署說明，氣候變遷局是在「環境部氣候變遷署」組織架構與職掌草案為基礎下成立，有助未來能以更有效率銜接既有業務，規劃「綜合規劃組」「減量推動組」「排放管理組」及「調適韌性組」等 4 組共 15 科。

人力來源方面，環保署表示，除目前環保署氣候變遷辦公室 48 人外，本年度優先增補約 40 人，以因應氣候法施行後急需優先推動的 12 項子法，包括修正盤查登錄作業、查驗認證機構管理、碳費徵收及費率、自主減量計畫、自願減量交易機制及產品碳足跡標示等重要工作。

環保署強調，氣候變遷局成立任務首重訂定優先子法及規劃碳費徵收，而立法院正在審議中的環境部氣候變遷署，將在氣候變遷局基礎上，增加擴大運用溫室氣體管理基金用途、建構自願減量及交易等業務，從氣候變遷局 4 組 15 科擴增為氣候變遷署 5 組 20 科，完備組織架構。

環保署表示，為落實推動我國 2050 淨零排放路徑，強化氣候變遷推動架構，需要從氣候變遷法規、經費、組織、研發等四面向著手，四大要件缺一不可，透過此次氣候變遷局成立，將階段性完備組織面向的拼圖，後續政府將加速擘畫推動，致力達成我國淨零排放，建構韌性台灣並促進永續發展的目標。

至於首任氣候變遷局局長，環保署將於 4 月 22 日正式成立前公布。