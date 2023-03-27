睽違三年！深圳桃園恢復直航 深圳航空執飛

在中國啟動夏秋航季之際，中國深圳航空的班機周日（26 日）從深圳直飛台灣桃園國際機場，為時隔三年深圳重新恢復往返台灣直飛客運航線，也象徵深台兩地正式恢復直航。

據《深圳商報》報導，周日上午 9 時 45 分，深圳航空 ZH9071 航班從深圳寶安國際機場直飛桃園國際機場，於上午 11 時 12 分抵達。同日下午 4 時 45 分，由桃園起飛的中華航空 (2610-TW) CI527 航班飛抵深圳。飛機降落後，深圳機場以航空界最高禮遇「過水門」為旅客接風洗塵，並贈送每名旅客一款具有深圳特色的精美書籤。

早上 8 時許，杜先生和太太早早就帶著三個孩子到深航登機櫃台辦理登機手續，一旁推車上放滿了大大小小的行李，杜先生 5 歲的小兒子臉上滿是興奮的神情，手舞足蹈地跟媽媽玩耍。「小傢伙今年 5 歲了，但已經有三年沒有回台灣了，這次終於要回去見爺爺奶奶，他很開心也很激動。」杜先生說，闊別三年回家鄉探親，一家人都很期待，「首要目的是帶孩子看望親戚朋友，其次也想好好放鬆一下，好好感受台灣的秀麗風光。」

杜先生說，往年全家一年要回台灣兩、三次，雖然家人很適應在大陸的生活，但他們三年沒回家了，對台灣親友還是有許多牽掛。「今天終於恢復直飛了，回台灣不用繞道轉機，以後往返台灣就更方便了，我們一家人能夠多回家看看。」杜先生表示。

來自台北的張耀中先生，從事電子化工方面的工作，到東莞出差。當他得知深圳首飛台灣這個消息後，立馬透過攜程平台，花了人民幣 1,700 多元買機票。張先生說：「以前回台灣，需要從虎門坐船到香港，然後從香港坐飛機到台灣，這次從深圳直飛到台灣，最少節約二到三個小時。」

中國航空主管機關在 2 月 1 日透過《海峽兩岸空運協議》聯繫管道促請台灣恢復兩岸直航航點，優先恢復深圳等 16 個兩岸直航航點。陸委會於 3 月 9 日表示，自 3 月 10 日起恢復深圳等 10 個定期航班航點。

2008 年深圳至台北客運直飛航線開通以來，深圳機場已經成為兩岸交流重要通道之一。新冠肺炎疫情爆發前，由深圳航空、南方航空 (600029-CN) 、中華航空、立榮航空等四家航空公司執飛深圳至台灣客運航線，每周 28 班。2019 年深圳機場至台灣的航班量、旅客量均排名全中國第四，全年運輸往返台灣旅客 65.4 萬人次。

除了深圳航空、中華航空恢復在深圳機場的兩岸航線，立榮航空、南方航空也將陸續恢復深圳至台北客運航線，預計到 3 月底深圳機場往返台北桃園機場每周航班將達到 22 班。此外，中華航空自 4 月下旬起也將恢復深圳至高雄航線，每周兩班。