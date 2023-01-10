氣候變遷因應法三讀過關 力拚2024年開徵碳費

立法院會今 (10) 日上演表決大戰，最終三讀通過修正「氣候變遷因應法」，未來將分階段對直接、間接排放源的業者徵收碳費，若徵收對象提出自主減量計畫，可申請優惠費率，母法通過後，將展開子法訂定，最快今年下半年完成，力拚 2024 年開徵碳費。

立法院會今天在民進黨團人數優勢下，通過黨團所提修正動議並三讀通過，「溫室氣體減量及管理法」正式更名為「氣候變遷因應法」，條文明定，國家溫室氣體長期減量目標為 2050 淨零排放，為達成目標，各級政府應與國民、事業、團體共同推動溫室氣體減量、發展負排放技術及促進國際合作。

三讀條文明定，中央主管機關得分階段對排放溫室氣體排放源徵收碳費，直接排放源依其排放量，向所有人徵收，其所有人非使用人或管理人者，向實際使用人或管理人徵收；間接排放源依其使用電力間接排放量徵收，其所有人非使用人或管理人者，向實際使用人或管理人徵收。

碳費費率將由費率審議會訂定，若徵收對象因轉換低碳燃料、採行負排放技術、提升能源效率、使用再生能源等措施，能有效改善溫室氣體排放量，得提出自主減量計畫，向主管機關申請核定碳費優惠費率。

碳費將用來挹注成立溫室氣體管理基金，用途包括排放源檢查、補助地方政府減排、補助獎勵企業減排技術等。

「氣候變遷因應法」通過後，將展開子法的訂定，預計今年下半年就能完成，2024 年起開徵碳費，依照環保署規劃，徵收對象由大至小，將針對 287 家排碳大戶優先徵收。