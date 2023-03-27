中低薪房貸族支持方案6月開放申請 最快7月中3萬元入袋

行政院今 (27) 日舉辦「溫暖及時─疫後特別預算啟動」記者會，內政部表示，立法院已三讀通過疫後特別預算，其中依據條例第 3 條第 2 款「減輕居住負擔及提高居住品質」所研擬的「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，預計 6 月開放線上與臨櫃申請，經審核通過後將一次撥付 3 萬元支持金，預估第一批符合資格的房貸族可於 7 月中領到。

內政部指出，過去三年受疫情影響，全球經貿動能趨緩復甦中，惟受到央行持續升息影響，也讓國內中產以下的房貸族生活壓力變大。因此，內政部將透過中產以下房貸族支持方案，來協助一定年收入以下，原始貸款總額一定金額以下的中低薪房貸族，共同面對後疫情時代的生活。

內政部說明，方案補助對象是國內自用住宅貸款戶，其與配偶、未成年子女應符合 110 年家庭總所得合計 120 萬元以內，僅有一間房子規定；台北市房屋原始核貸金額在 850 萬元以內，其他地區房屋核貸金額在 700 萬元以內，預估將可嘉惠 55 萬戶中低薪房貸族。

內政部指出，此政策的重點就是要減輕中低薪房貸族的居住負擔，並再次強調協助對象是已有貸款的人，而不是未來要買房子的人，此外，購買高房價者也無法適用。

內政部表示，未來也會持續透過擴大推動租金補貼、增加直接興建社會住宅及擴大辦理包租代管等措施，讓民眾能有多元的居住支持可以選擇及實質減輕其居住的負擔。關於「居住正義」的落實，內政部會有次序、有重點的提出多元措施，規劃長遠且永續的居住政策。