Trafigura：庫存低迷而需求強勁增長 銅價將升至歷史新高

全球最大的金屬交易商之一 Trafigura 預測，由於全球銅庫存本就處於低迷狀態，隨著中國需求的增長帶來壓力，銅價在未來一年可能會飆升。

Trafigura 金屬和礦產主管 Kostas Bintas 表示，未來 12 個月，銅價可能會超過去年 3 月創下的歷史高點，甚至達到每噸 1.2 萬美元。

作為從建築到電動汽車製造等各個領域都使用的基本金屬，隨著中國在 2022 年底結束其防疫清零政策，開始重新開放經濟後，銅庫存面臨壓力。

庫存目前處於 2008 年以來的最低季節性水準，幫助銅價今年上漲 6%，成為表現最佳的工業金屬。

高盛表示，上個月銅的需求比一年前增長了 13%，如果需求繼續像 2 月份那樣強勁增長，全球銅庫存將在今年第三季耗盡。

高盛預估，短期內銅價可能達到每噸 1.05 萬美元，到 2025 年將達到每噸 1.5 萬美元。

高盛大宗商品研究全球主管 Jeffrey Currie 認為，銅未來的前景異常樂觀，就像 21 世紀頭十年的石油，5% 的供需缺口，導致布蘭特原油從每桶 20 美元上漲至近 150 美元，第二個十年裡銅的供需缺口預計將達到 15%。

由於銅是可再生能源技術的重要組成部分，因此更多的綠色經濟轉向，也加速了庫存下降。

儘管如此，開發新的礦區正變得越來越困難。 標準普爾全球預測，在其最好的情況下，到 2035 年，全球將缺少 160 萬噸所需的銅。