「銅博士」價格創下6月以來新高 迎來新一輪牛市

由於銅被廣泛應用於人們的日常生活當中，因此被視為衡量經濟情況的晴雨表，素有「銅博士」(Dr. Copper) 之稱。如今，銅價已經從去年年中的低點復甦，並在週三 (11) 日創下去年 6 月以來新高，進入新一輪的牛市。

數據顯示，銅價在 2021 年 5 月達到每公噸 10,700 美元以上的高點，但隨後持續走低，在去年 6 月跌入熊市，但隨著中國解封，市場需求有望出現反彈，並且美元近期走低，銅價已經從去年的低點上漲超過 20%，自 2023 年迄今，銅價也已經上漲 8%。

投資人預期，美聯準會 (Fed) 有望在今年結束升息，此舉將使銅和其他以美元計價的金屬價格更加有利。與此同時，美國和歐洲經濟前景在近期也更為樂觀，更多分析師認為軟著陸是有可能的。

不過，投資人仍將繼續密切關注銅價走勢變化，以作為整體經濟健康狀況的指標之一。 在過去 30 年裡，每次重大經濟衰退之前都會出現銅熊市，由於銅被廣泛運用在包含汽車到房屋建築等各種商品之中，因此與經濟活動關係密不可分。

Chaos Ternary 研究所曾表示，今年銅價仍可能劇烈震盪，主要受中國疫情變化、經濟振興措施，以及銅礦實體供給緊張等因素影響。

研究機構 FocusEconomics 預估，在上半年，銅和工業金屬需求恐怕仍然相對疲軟，主因是全球利率觸頂，同時中國經濟可能仍受疫情和房市崩盤拖累。

長期來看，全球最大礦商必和必拓集團 (BHP Group) 認為，隨著能源轉型加速，銅礦開採難度加大，未來十年後銅市可能出現供應短缺。

托克集團 (Trafigura) 金屬與礦產交易聯席主席 Kosta Bintas 也曾表示，能源轉型與供應緊張將推動銅價反彈。