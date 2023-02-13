分析師：銅價短期強勢依舊 長期將現世代交替

紐約梅隆銀行首席投資組合經理朱艾爾 (Al Chu) 表示，除了經歷短期供應短缺外，隨著脫碳進程的加快，銅的需求還將經歷「世代交替」。

銅是全球經濟健康狀況的主要指標，因其用途廣泛，包括在電氣設備和工業機械中。由於美元疲軟以及投資人預期中國解禁後需求激增，銅今年開局強勁。

短期供應問題也與需求反彈同時出現，例如占全球銅供應量 10% 的秘魯爆發抗議活動。

3 月交割的銅期貨上周四 (9 日) 收於每磅 4.1055 美元，已較 1 月漲勢中回落數周。

雖然中國經濟重新開放和需求復甦、且銅庫存接近周期性低點可能會導致短期價格飆升，但朱艾爾表示銅前景最有趣的方面是長期的「變化」需求。

他說，「無論是太陽能、風能、電動車還是任何形式的再生能源，每一種都非常需要銅，因為只要是討論通電和輸電，你就需要銅。」

除了實現淨零目標可能需要的銅數量外，他還提到過去 20 年金屬等級的下降，以及大型採礦項目上線所需的時間，「很多礦藏和礦床都位於非常難以生產的地方，像是剛果、內蒙古。」

朱艾爾表示，「在長期觀察商品走勢時，你會看到強勁的需求。很多人都將鋰視為一種能源過渡金屬，但我認為應該更加關注銅，因為我認為這才是真正的重點，是能源轉型的真正瓶頸。」

他引用古老的經濟格言「高價的最佳治療方法是高價」表示，銅價總會有短期的周期性波動，但可能會繼續上漲，直到它激發更大的探勘周期或二級市場和銅回收的加強升級，「但市場能做的只有這麼多，因為再生能源的需求不是小幅增長，這幾乎是一場我們沒有考慮過的長年海嘯，需要所有人的努力，而且價格絕對必須上漲。」

盛寶銀行大宗商品策略主管漢森 (Ole Hansen) 在上周報告中部分回應了朱艾爾的評論表示，銅、鋁和鋰等工業金屬無疑將從為實現「綠色轉型」而投入的「巨大政治資本」中受益。

他指出，「此外，新的地緣政治環境將意味著歐洲國防工業的巨大推動力，隨著歐洲大陸的軍費開支占 GDP 的比率倍增，在下一個經濟周期中歐洲國防工業的年增率將接近 20%。」

他說，今年的強勁開局主要是受「技術面和投機交易者帶頭，預計未來幾個月中國的需求將回升」，「一旦初期漲勢結束，艱苦的工作就會開始支撐這些漲幅，需要實物需求的潛在增加來維持漲勢，尤其是考慮到隨著 2023 年幾個項目的投產可能帶來的供應增加。」

他說，「總體而言，預計銅價在未來幾個月內穩定在 3.75 美元至 4.75 美元的範圍內，然後最終在下半年的某個時機突破並創下新高紀錄。」