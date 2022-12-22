多位分析師預計銅價將在明年下半年反彈

一些大宗商品分析師表示，在令人失望的 2022 年之後，預計銅市場將經歷又一個動盪的一年，因為全球經濟衰退、正在進行的綠色能源轉型和對電動汽車不斷增長的需求等因素，都會影響這一基本金屬的走勢。

由於市場需求上升，供應有限，銅在 2022 年開局強勁。2022 年第一季，倫敦金屬交易所 (LME) 銅價飆升至每噸逾 1 萬美元的創紀錄高位，美國高等級銅期貨價格突破每磅 5 美元。

然而，創紀錄的銅價是短暫的，經濟衰退擔憂加劇導致的大幅下跌趨勢，將銅價推至每噸 7000 美元以下的近兩年低點，相當於每磅 3.20 美元。管銅價已成功從多年低點反彈，但全年仍有可能有超過 14% 的跌幅。

展望未來，許多大宗商品分析師預計，隨着央行收緊貨幣政策和亞洲需求疲軟對市場造成影響，銅價將保持低迷，並至少持續到明年上半年。

荷蘭 ING 大宗商品分析師在其 2023 年展望報告中表示，對衰退的擔憂、亞洲因疫情限制措施而放緩，以及聯準會的升息路徑，將繼續影響銅的短期價格前景，但供應收緊應該會在整個 2023 年，將銅價支撐維持在每噸 7500 美元以上。

不過，ING 也預計銅市將在 2023 年下半年好轉，價格將穩於每噸 8000 美元上方。

美國銀行大宗商品分析師則持謹慎樂觀態度，預計第一季平均價格為 7500 美元 / 噸 (3.40 美元 / 磅)，然後在 2023 年第四季反彈至平均 10000 美元 / 噸 (4.53 美元 / 磅)。

與美國銀行一樣，高盛也看好銅價。高盛預計，2023 年銅價均價在每噸 9750 美元左右，到 2024 年均價將躍升至每噸 1.2 萬美元。

相較之下，加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 的大宗商品分析師則沒有那麼樂觀，他們認為，經濟衰退將打壓需求。CIBC 預計，明年上半年銅價平均將在每磅 3.35 美元左右，較之前的預測下跌 11%。明年下半年，預計銅價將上漲至平均每磅 3.65 美元。