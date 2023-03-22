第一共和銀行風雨飄搖 收漲近30% 盤後挫近10%

多項利多傳聞支持之下，第一共和銀行週二 (21 日) 迎來有史以來最好的一天，其股價盤中一度狂飆逾 60%，收漲近 30%，不過在傳出可能要依靠美國政府才能達成援助交易後，該股盤後暴跌近 10%。

陷入困境的第一共和銀行週二傳出考慮包括出售公司、注資或削減資產的各項計畫，期望更吸引潛在投資者或買家。

兩位消息人士指出，向諸如私募股權公司在內的各方出售債權是考慮的選項之一。第三位消息人士稱，雖然第一共和銀行仍可能完全出售，但該行目前專注於籌資。

第一共和銀行正在擴充其顧問機構，外傳本週聘請 Lazard 幫助評估戰略選擇，此前該公司已聘請諮詢公司麥肯錫 (McKinsey &Co. Inc.) 和協助公司在危機之後重新站穩腳步。

消息人士稱，摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 正牽頭與其他大型銀行執行長商討援助計畫，他們正齊聚華盛頓與美國官員展開為期兩天的會議。

市場瀰漫對新援助計畫的樂觀情緒，第一共和銀行 (FRC-US) 週二股價疾風狂升，盤中一度狂飆逾 60%，收漲近 30% 至每股 美元，迎來有史以來最好的一天。

第一共和銀行考慮的多項援助計畫可能要依靠美國政府才能達成 (圖片：翻攝 FRC IG)

不過，週二盤後時段傳出，這些援助計畫可能必須依靠美國政府的支持才能達成協議，該銀行盤後股價暴跌近 10%。

消息人士指出，在各種救助選項中，美國政府可以發揮作用，包括將侵蝕其資產負債表的資產從第一共和銀行撤出。目前各項問題仍未解決，無法保證達成協議，尚不清楚美國政府將如何提供支持。

Triple D Trading 交易員 Dennis Dick 點評，美國政府可能支持拯救第一共和銀行的交易，也許涉及犧牲股東利益為代價的條件，人們擔心如果美國政府介入，股東們將一無所有，銀行業存在很多緊張情緒。