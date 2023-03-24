〈普發6000來了〉ATM提領4/10開放、郵局領現4/17上路

疫後特別預算完成三讀，預計將在 27 日生效，財政部今 (24) 日表示，全民普發現金包括「直接入帳」、「造冊發放」及「登記入帳」將在 4 月 6 日陸續發放，至於 ATM 提領與郵局領現分別將在 4 月 10 日、17 日開放。

根據財政部規劃，普發現金共有 5 種領取管道，包括「直接入帳」、「造冊發放」、「登記入帳」、「ATM 提領」、「郵局領現」，其中又以「直接入帳」、「造冊發放」、「登記入帳」最快入帳，預計將在 4 月 6 日陸續匯入帳戶。

在登記入帳部分，3 月 22 日開放民眾預先登記，前 5 天也就是 3 月 22 日到 3 月 26 日完成登記者，原則上會在 4 月 6 日入帳；3 月 27 日起到 4 月 5 日這段時間登記者，預計將在 4 月 6 日起分批入帳。如果是 4 月 6 日以後登記者，則是在完成登記後 2 個工作日入帳。

如果選擇以 ATM 領取者，預計將在 4 月 10 日開放，包括台灣銀行等 8 家公股銀行、中信銀行、台新銀行、國泰世華銀行、玉山銀行及中華郵政等貼有普發現金貼紙的 ATM 機台提領。

如果要到郵局窗口提領現金，則需等到 4 月 17 日才能提領，提領時要記得攜帶健保卡，沒有健保卡者則須以身分證或居留證等證明文件，另外，代領受託人也須攜帶貼有照片的身分證件，到郵局指定窗口提領。

另外，屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉等 3 個鄉鎮，將在 4 月 6 日起，預計 2 周內完成發放，如果無法在期限內領取，屆時則須從「登記入帳」、「ATM 提領」、「郵局領現」等 3 種方式擇一領取。

財政部強調，全民普發現金的領取時間將從 4 月 6 日到 10 月 31 日止，10 月至 12 月底出生的新生兒可領取時間將延至明 (2024) 年 1 月 31 日止，時間相當充裕，請民眾選擇自己方便的領取方式。



