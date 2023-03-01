〈車市〉LEXUS 2月超越賓士 寫豪華車同期銷售紀錄

2 月國內新車銷售統計今 (1) 日出爐，單月銷量 32819 台，月減 5.7%、年增 35.2%，其中，LEXUS 衝上銷售亞軍，僅次 TOYOTA，並超越 BENZ 創豪華車同期銷售紀錄，由於今年農曆年節與去年同期落點不同，前 10 大車商較去年同期均成長；若排除季節性因素以前 2 月來看，總市場銷量達 67607 台，年增 4.2%，仍是 LEXUS 年增 26.3% 最多，交車超過 4500 台。

2 月 TOYOTA 交車 8018 台，穩居第一，年增 0.3%，而 LEXUS 則是在交車大增下，衝上 2870 台，居銷售亞軍，年增 58.3%，市占率達 8.7%，領先排名第三的 HONDA 2269 台，年增 34.4%。

若以前 2 月來看，TOYOTA 銷出 19879 台，年減 2.7%，市占率仍有近 30%。

而 LEXUS 買氣熱絡，前 2 月銷量 4514 台，年增 26.3%，在前 10 大車商中成長力道最強勁。

BENZ 則緊追在後，達 4369 台，年減 5.5%，HONDA 3968 台，年減 15.8%。

和泰車 (2207-TW) 指出，LEXUS 2 月強勢攻占豪華車市場，以 2870 台成績創高級車市場同期銷售紀錄，同時，在豪華 MPV、中大型豪華房車和豪華休旅車市場，皆奪下該級距寶座。

其中，LEXUS NX 車系 2 月掛牌 1442 台，而中大型休旅車 RX 於去年 11 月大改款後，2 月登錄 524 台，今年累計已登錄 896 台。

和泰車強調，今年 LEXUS 將持續導入貼近消費者需求的車款，強化在豪華車市的競爭力。