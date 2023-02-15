〈車市〉台灣保時捷看今年仍將成長 純電Macan明年起交車

台灣保時捷在台成立 5 周年，繼 Taycan 在 2020 年取得成功之後，今 (15) 日宣布，純電版 Macan 預計將於 2024 年開始交車，品牌也將探索為中置引擎跑車 718 開發純電版本的可能性，全年銷量目標維持成長。

台灣保時捷分析，在台銷售節節成長，主要是因品牌主打傳統和創新的結合，有效吸引國內跨世代的家族成員成為車主，同時，也成功吸引年輕、喜歡運動的客群。

台灣保時捷去年在台交車 4661 台，台灣保時捷總裁聶德軒指出，今年仍設定成長，但增幅先保守看待，將先積極推動人氣 SUV Cayenne 小改款的銷量。

台灣保時捷回顧，過去幾年汽車產業歷經不少重大的變革，全球大環境充滿各種不確定性和多重挑戰，不過，保時捷不僅在台銷售穩健，在很多業務方面取得佳績。

其中，台灣保時捷拓展經銷商網絡，目前在台已有 3 家經銷商合作夥伴、提供共 11 個服務據點，而 2020 年底在台上市的 Taycan，迄今需求仍穩健。

隨著 Taycan 上市，全台已設有 14 座保時捷高速充電站，包括 29 座保時捷高速充電樁、201 座目的地充電樁。

另一方面，台灣保時捷於 2019 年推出保時捷財務服務，提供依顧客需求量身訂制的融資方案，截至去年底，有 26% 的保時捷車主選擇使用。

而於 2020 年推出的保時捷認證保固服務，至 2022 年年增率較前一年度大增 50%。

隨著電動車趨勢持續發展，保時捷為在電氣化市場取得領先地位，設定至 2030 年，所有交付的新車中 80% 以上為純電車輛，且在未來純電車款的供應鏈和使用階段中實踐碳中和。

另外，台灣保時捷預告，將舉辦慶祝保時捷跑車 75 周年和 911 誕生 60 周年的系列活動。