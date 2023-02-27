〈車市〉車商各自出招 台灣福斯不漲價 淡季買氣升溫

隨著車用晶片短缺漸緩解，今 (2023) 年整體新車規模有望年增逾 4.5% 回到 45 萬台水準，因此，兔年才剛開始，各大車商的新車款已陸續亮相，裕日車 (2227-TW) 推出限量版 NISSAN KICKS 潮流版，台灣福斯汽車則強調，23 年式全車系維持價格不變，而 BMW 則推出首款 BMW iX1 純電運動休旅，即便處在車市上半年傳統淡季，需求仍可望在眾車商的努力下持續升溫。

裕日車指出，NISSAN KICKS 去年 10 月全新改款上市以來，至今年 1 月底累計銷售已達 4634 台，穩居小型跨界休旅冠軍。

為滿足車主追求個性化的需求，此次裕日車再加碼推限量 300 台的 KICKS 潮流版，並強打汰舊換新價格 81.5 萬元起、配備升級不加價，在一片漲聲中，期藉此帶進更多年輕客群。

而台灣福斯同樣看好車市需求，積極向原廠爭取配額，以達到最大交車量，首批車輛 3 月起陸續到港。

台灣福斯更強調，23 年式全車系維持價格不變，並提供 Volkswagen 車主舊換新購車補助方案，最高有 4 萬元的舊換新補助金。

另外，豪華進口車商 BMW 發表全新 BMW X1，此車款自推出以來在全球銷售超過 190 萬台，稱霸小型豪華 SAV 市場，此次除了導入第二代 48V 高效複合動力科技，更推首款 BMW iX1 純電運動休旅，為 X 家族純電世代揭開序幕，也在純電車市中持續提升品牌能見度。