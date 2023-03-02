〈車市〉福特Focus接單破2800張 候車需2個月 估Q2末缺車緩解

福特六和汽車今 (2) 日指出，旗下主力車款 New Ford Focus 自 2 月上市至今，短短一個月訂單已超過 2800 張，現階段 New Ford Focus 車系中接單比例較高的 Focus Wagon，候車期需約 2 個月，已積極向德國和全球供應鏈體系爭取料件量能，預計第二季中後期新車供應的壓力才會逐漸舒緩。

福特六和說明，2 月拿下國內中型車銷售冠軍，主要是因全新德規運動旅行車 Focus Wagon 吸引許多進口旅行車、中型房車和中小型休旅車的潛在買家。

在市場熱烈迴響下，New Ford Focus 全車系接單超乎預期，福特六和強調，配合生產排程調度，已積極向德國及全球供應鏈體系爭取料件量能，但在歐洲料件運輸耗時情況下，Focus Wagon 候車期約需 2 個月，預計第二季中後期新車供應壓力才會逐漸舒緩。

另一方面，福特六和提到，2 月初同步上市的德意志性能陣線 New Ford Focus ST X Wagon/ST X Hatchback 6MT 接單持續暢旺，限量 350 台上市已完售，目前仍有超過 1000 張 ST X 車系訂單等候交車，正向歐洲爭取更多配額。

New Ford Focus 全車系因主打與德同規實力，且原本在德國列為選配的系統如 PCA 前向碰撞預警系統 (新增 IA 十字路口輔助煞停系統)、CTA 倒車警示與車側來車輔助煞停系統、以及 BSA 視覺盲點偵測與輔助系統，皆在國內列為標配，且以舊換新價格僅 78.9 萬起，有效激發新一波換車潮。