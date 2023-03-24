AI概念股若要持續強勢，看兩大因素：避險+QE

AI 概念股漲升，最強的指標就是 NVIDIA

近期市場動盪不安，AI 相關概念股逆勢創波段高，軟體科技股逆勢上漲，尤其是半導體類股在考量到 AI 需求若攀升，大量硬體建置需求拉動受惠，受到關注，尤其 AI 運算的最直接受惠股就是 NVIDIA。

基本面話題陸續反映，後續看的是資金面

AI 在產業發展中持續存在且發展，技術應用也相當多，但投資市場上的話題性，是由先前的 chatGPT 所點燃，一路延燒至今，本週的 NVIDIA GTC 大會，江湖人稱皮衣刀客的老黃 - CEO 黃仁勳，演講中刻意強調未來 12 個月，生成式 AI 的營收比重會相當大，積極推廣企業使用其 AIaaS 平台服務。

GTC 大會結束，基本面利多消息刺激大致告一段落，後續概念股的股價變化，資金面的影響就愈發重要。

兩大資金面因素：地區銀行股引起類股資金移轉避險 +FED 近兩週正在 QE

升息升得很痛苦，縮表卻一直不加快，這是筆者早在去年 6 月份就陸續提到 FED 最大的缺失，如今資金的價格 (利率)、資金的量(FED 印鈔) 失衡，加劇了市場上的危機發生，且 FED 持續往錯誤的道路前行，FED 為了提供地區銀行流動性，「資產負債表近兩週增加了 3900 億，變相 QE」，縮表前功盡棄，加劇資金的分歧與扭曲。

QE 下，資金流向受惠的是高估值、高科技類、大型股，以費城半導體舉例 (紫 K 線對比 Russell2000)

Russell2000 是小型股指標，並且近兩週主要受金融銀行股所引發的恐慌，兩者基本短線上股價是連動可替代的指標，資金的態度一致。如下圖 3/6 以來 30 分 K 線圖所示，用最受惠 AI 的大型半導體股 NVIDIA，對比 Russell2000(紫)、金融銀行股 (橘) 之下，逆勢上漲與破底弱勢震盪，更是極端差別

確認續強: 看 1. 盤中相對走勢與 2. 葉倫何時閉嘴 (3.FED 下週的資產負債表)

本來流動性計畫祭出後，瑞信也在瑞士央行干預下，UBS 進行收購，整體短線恐慌大致告一段落，但就是有人愛出來碎嘴、影響市場，那個人就是美國財政部長葉倫，週二提出:「可能採取行動，保護更多存款」週三:「無意全面調高存款保險額度」週四又再出來緩頰，三天來反覆說詞，市場上上下下。只要她閉嘴，波動就會趨緩，資金避險效應就會趨於緩和，回歸正常。

另外也可以用盤中相對走勢來判斷，就是將上述的兩個標的做對比，如下圖，3/24 相對走勢，明顯 NVIDIA 更強，若出現反轉，才會是科技股資金行情終結。

當然資產負債表象徵 QE 與否，也要持續關注，不過這是一週一次，不算太即時的指標，事後確認即可，建議以前兩者為主

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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