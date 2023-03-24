台塑照顧麥寮鄰近居民 啟動疾病預防篩檢活動

台塑企業今 (24) 日表示，重視麥寮園區周圍居民健康，除了辦理麥寮、台西兩鄉居民免費健康檢查外，2018 年開始辦理麥寮園區鄰近五鄉居民疾病預防篩檢，以雲林縣崙背、東勢、褒忠、四湖及彰化縣大城等五鄉沿海鄉鎮，由雲林長庚醫院醫護團隊提供四大疾病篩檢服務。

台塑企業表示，公司推動社區及學校健康促進衛教宣導、成立台塑健康關懷團隊，提供到府服務的家庭健康評估，並培育社區據點健康關懷志工等活動。

台塑企業表示，鄰近居民疾病預防篩檢已邁入第六年，預計辦理 30 場次，篩檢項目除了有「肝炎」、「慢性阻塞性肺病」、「代謝症候群」、「腎功能」共 17 項篩檢項目，截至去年底共有 1.04 萬名民眾接受篩檢。

台塑表示，只要民眾篩檢有異狀，醫護團隊將會派專人電話關懷與追蹤患者，安排專科醫師於篩檢後至各村莊解說篩檢報告，提升治療意願。以 C 型肝炎為例，醫護團隊到去年為止已協助 2084 名七鄉 C 型肝炎鄉親到院追蹤檢查，經檢測確認有 587 名患者須治療，經醫護團隊關懷追蹤已有 559 位接受治療，治療率達 95%。

除了篩檢服務外，台塑企業表示，為提升居民就醫治療意願，醫護團隊亦藉由社區義診以及使用廣播車辦理衛教宣傳，鼓勵居民回院接受治療，台塑企業更委託長庚科大護理學院辦理鄉民健康促進活動。

