終結連14季虧損 長園科去年Q4 EPS 0.18元

鋰鐵電池業者長園科 (8038-TW) 公佈去年財報，受惠電池模組獲晶圓代工龍頭採用，去年第四季營收 1.25 億元，毛利率 26%，營益率 10%，淨利率 8%，三率皆較去年同期轉正，呈現三率三升，稅後純益 0.1 億元，每股稅後純益 0.18 元，單季轉虧為盈，擺脫連 14 季虧損。

長園科去年第四季受惠鋰鐵電池獲晶圓代工龍頭青睞，導入 UPS 不斷電系統，去年 9 月起陸續出貨，挹注全年營收 2.07 億元，稅後虧損 0.28 億元，每股稅後虧損 0.41 元，較前年虧損大幅收斂。

長園科指出，公司有超過 200 個國際發明專利，以及多年布局高效率鋰鐵電池的 UPS 不斷電系統所累積的技術與經驗，近年除跨足電動車 (EV) 等利基型產業外，2018 年底成為晶圓代工龍頭的合格供應商，並獲大量採用。

展望後市，全球各產業為落實 2050 年淨零排放，多數國家將符合國際環保趨勢、且具備自給自足優勢的再生能源列為電力發展的核心，近期台灣核二廠二號機將依法降載停機，供電總量與穩定性受到衝擊勢態將無可避免，因此，儲能系統開發與利用，是支援全球新興能源結構調整、綠色低碳轉型趨勢下的關鍵角色，有助公司業務拓展。

長園科指出，公司除目前不斷電 UPS 電池系統的電池模組出貨良好外，也有客製化儲能系統應用的電池模組，隨著主要客戶需求增溫、業務接單範圍擴大，營運可望正向發展。