慘遭不理性拋售？傳避險基金已將砲口轉向德銀

德意志銀行違約成本在周五 (24 日) 突然飆升，且盤中股價重挫，重燃市場對於歐洲銀行業穩定性的疑慮，然而，有知情人士認為，這是避險基金試圖從當前的金融動盪中尋求獲利所造成的結果。

德銀周五股價一度下跌約 15%，隨後收復部分跌幅，最終在法蘭克福股市收低 8.5%。為何這家已連續 10 季實現獲利、資本雄厚且償債能力無虞的銀行會淪為市場針對的目標，分析師仍摸不著頭緒，

不過，彭博引述知情人士透露，在瑞士信貸和美國三大區域銀行倒閉後，避險基金已將注意力轉向德銀，持續加大對德銀股票和信用違約交換 (CDS) 市場的空頭押注。

根據 ICE 的 CDS 數據，德意志銀行本周發給市場參與者的 CDS 報價量較月初增加三成。知情人士表示，這反映購買 CDS 的需求激增，這種需求多半是由避險基金所推動。

此外，由 IHS Markit 編制的數據顯示，空方對德意志銀行的興趣在本周二 (21 日) 達到 5 月以來最高水平，且周四 (23 日) 占流通在外股數的 2.6%，這在 2 月初時只有不到 1%。德銀發言人拒絕上述報導置評。

新一波拋售潮促使德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 公開表達對德銀的支持，他在出席歐盟領袖峰會時表示，德銀是一家獲利能力很強的銀行，並稱歐洲銀行業在監管下的表現穩定，試圖安撫市場的緊張情緒。

德銀股價重挫反映不理性拋售？

面對再度籠罩於市場的恐慌氣氛，一些分析師認為，實際情況沒有市場所想的那麽可怕。FlowBank SA 資深市場策略師 Paul de la Baume 便說，這是市場先拋售後提問的明顯例子。

包含 Kian Abouhossein 在內的摩根大通分析師表示，近期德銀 CDS 價格上漲，與市場參與者進行去風險交易有關，而且他們不認為 CDS 和股價的狀況反映的是基本面。

Andrew Coombs 在內的花旗分析師也表示，市場的恐慌並不理性，無論這背後的初步推論是否正確，真正的風險在於，存戶是否會因為各大媒體頭條而產生心理壓力。

為了降低成本並提高獲利能力，德銀近年來耗資數十億美元整頓業務，包含裁員與削減投行部門，重組計畫也順利取得成效，該行 2022 年全年淨利達 50 億歐元，較 2021 年大增 159%。

此外，截至 2022 年底，德銀的普通股衣級資本 (CET1) 比率為 13.4%，流動性覆蓋率為 142%，淨穩定資金比率則為 119%。分析師認為，從這些數字來看，似乎沒有理由擔心德銀的償債能力和流動性。

聯博資產管理 (AllianceBernstein) 旗下研究公司 Autonomous 表示，德銀的資本狀況和流動性無虞，就算其給予德銀「劣於大盤」(Underperform) 的評等，也只是因為其他股票更有吸引力，不是因為擔心德銀的生存能力或資產評等。

Autonomous 策略師 Stuart Graham 和 Leona Li 說：「明確來說，德意志銀行不是下一個瑞士信貸。」他們強調德銀獲利依舊穩健，預估該行 2023 年有形帳面價值報酬率為 7.1%，並在 2025 年升至 8.5%。