〈台經院看景氣〉製造業2月營業氣候連4升 創9個月來新高

台灣經濟研究院今 (24) 日公布 2 月營業氣候測驗點，製造業、服務業和營建業同步上揚，其中，製造業已連 4 月上揚，較上月續增 3.12 點至 91.19 點，並回升至 9 個月來高點，服務業月增 3.21 點至 94.97 點，為連 2 月上揚。

圖表：台經院提供。

台經院指出，製造業廠商認為當 (2) 月景氣為「好」比率達 30.1%，月增 19.0 個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為 25.1%，月減 19.1 個百分點，其中，有超過一半比例以上的化學工業、鋼鐵基本工業和運輸工具業廠商看好當月。

而整體製造業廠商對未來半年景氣看法，看好者月減 1.2 個百分點至 33.9%，看壞比率則月增 1.3 個百分點至 16.8%，其中，化學工業、電力機械與電子機械業看好比例明顯高於看壞，而化學製品業則持平。

台經院指出，儘管歐美終端市場需求疲弱，但受惠於中國解封帶動經濟需求，製造業生產可望回穩，其中，全球半導體供應鏈庫存天數將逐步回到健康水準，有助客戶陸續重拾拉貨動能，加上車用、新興應用等需求仍在，進一步增添廠商營運動能。

台經院強調，國內業者具有技術領先優勢，有助滿足客戶產品規格升級需求，因而，預計未來半年半導體景氣將逐漸改善。

服務業方面，由於春節連假效應已過，2 月多數聚餐型餐廳業績轉淡，零售業和餐旅業看壞當月比例明顯高於看好，而證券業、保險業和運輸倉儲業看好。

不過，對於未來半年，餐旅業、證券業、保險業和運輸倉儲業明顯看好，零售業、批發業和銀行業則持平看待。

台經院指出，通膨壓力雖削弱部分民眾實質購買力，但隨著疫情式微，國人交際應酬活動漸增，加上來台觀光、商務人數復甦，有 60% 左右的餐旅業者看好未來半年。