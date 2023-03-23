2月製造業生產指數108.27年減9.15% 連六黑

經濟部統計處今 (23) 日公布 2 月工業及製造業生產指數統計結果，2 月製造業生產指數 108.27，月減 1.32%、年減 9.15%，為連六黑，雖然上年同月適逢農曆春節，比較基數偏低，但受全球景氣低迷，終端產品需求疲弱，加上產業鏈持續進行庫存調整，致生產下滑，累計前 2 月指數達 109、年減 16%。

在資訊電子產業方面，經濟部表示，累計前 2 月電子零組件業年減 19.6%，主因消費性電子產品需求疲弱，加上半導體供應鏈進行庫存調整所致，而電腦電子產品及光學製品業也年減 1.17%，同樣因全球景氣走弱，終端產品需求不振，惟伺服器、網通設備、筆電等產品受惠今年缺料狀況緩解、雲端資料服務需求續增而提升產量，抵銷部分減幅。

傳統產業中，經濟部說，反映下游產業需求減少，產業鏈持續調整庫存，加上業者安排檢修減產，化學原材料業、基本金屬業分別年減 20.46%、15.77%，機械設備業也年減 20.59%，主因景氣降溫，設備投資意願下滑，加上客戶去化庫存而減單，汽車及其零件業則年減 2.33%。

展望未來，經濟部說，5G、高效能運算、車用電子、人工智慧等新興科技應用延續推展，有助挹注我國製造業生產量能，但全球經貿仍受通膨及升息影響，加上俄烏戰爭衝突、美中科技爭端等不確定因素干擾，恐抑制我國製造業生產表現，後續發展需密切關注。

經濟部也預估 3 月製造業生產指數將落在 111.83-115.83，年減 19.1%-21.9%，呈現連七黑，第一季製造業生產指數則將落在 109.94-111.27，呈現年減 17.1%-18.1%。