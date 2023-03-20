無懼經濟放緩衝擊 KPMG調查：逾8成製造業CEO對未來3年前景有信心

升息循環削弱經濟成長動能，但根據 KPMG 發布的《2023 全球製造業展望》調查報告，84% 製造業 CEO 仍對於所屬企業未來 3 年的成長前景充滿信心，83% 則對於所屬產業的長期前景保持審慎樂觀態度。

但也有超過 4 分之 3 的 CEO 坦言，如果經濟持續衰退，將影響他們對於未來 3 年企業成長的信心程度。

面對市場狀態低迷、緊張的地緣政治關係，企業正重新擬定短期的策略計畫，以因應當前的挑戰，調查指出，82% 企業已經實施或正在計畫緩解數位轉型的策略，降低營運支出；近 9 成的 (88%) 的企業已經退出俄羅斯市場或計畫暫停與其有合作的業務關係，以抵制突如其來的震撼。

在供應鏈調整方面，受訪的 CEO 中有 84% 表示該企業已紛紛朝向區域化、短鏈化，並開始在各國建立區域供應，加速朝向多鏈的分散式發展；86% 企業已經著手進行或計畫採取供應鏈多元化策略以緩解疫情造成的脆弱性供應鏈。

KPMG 安侯建業工業產業主持人劉彥伯說明，製造業供應鏈面臨供給短缺與物流瓶頸，而現在供應鏈困局正出現緩解與逆轉跡象，未來將逐漸看到許多企業採取收購與合併 (Mergers and Acquisition，M&A) 的方式來強化對供應鏈的掌控能力，透過這種策略結盟關係，重新建立營運模式。

面對市場的不確定性以及終端需求疲軟，使得製造業今年的營收更具挑戰性，為了保持估值水平並在資本市場運作，部分企業將非核心業務出售予私募股權基金，以重整組織結構，強化獲利能力。

此外，企業也將透過策略聯盟與本業成長 (Organic Growth) 策略以快速實現企業成長目標，超過一半 (51%) 以上的 CEO 表示該企業對於併購有強烈意願，期望透過併購方式調整企業組織、擴展事業版圖，讓併購成為轉型的基石。

