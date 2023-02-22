緯穎去年擬配息50元創新高 殖利率逾6%

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 今 (22) 日董事會通過去年財報，去年全年純益達 141.75 億元、年增 63.9%，每股賺 81.07 元，刷新歷史新高，並決議去年度股利分派，每股擬配發 50 元現金股利，同步創高，配息率回升至 61.7%，若以今日收盤價 826 元計算，殖利率約 6.05%。

緯穎今日也公告設置資安長，由資訊長溫宗正新任，並決議今年度股東會將在 5 月 29 日召開。

緯穎過去幾年配息率均逾 6 成以上，但去年公司考量整體市場環境狀況，希望將在手現金提升，以因應近年生產成本提升、升息等挑戰，因此當年度配息率降至約 5 成水準，當時公司強調，希望在與股東共享營運果實的同時，也照顧到未來發展。

緯穎去年隨雲端伺服器產業需求成長，去年營收達 2928.76 億元、年增 52%，毛利率 8.19%、年增 0.08 個百分點，營益率 6.09%、年增 0.18 個百分點，全年稅後純益達 141.75 億元、年增 63.9%，淨利率約 4.84%、年增 0.35 個百分點，三率三升，每股純益 81.07 元，改寫歷史新高。

緯穎也預計明 (23) 日召開法說會，預期將進一步釋出今年營運展望。