〈焦點股〉欣興爆量急漲創3個月來新高價 今爲融券最後回補日

欣興 (3037-TW) 今 (24) 日早盤以逾 3 萬張成交大量站上 150 元大關，股價也創下 3 個月來新高，主要在於市場預期欣興產能利用率可望回升，同時，欣興今天也是融券的最後回補日。

欣興昨日融券回補 285 張，今天還有 984 張融券待回補。

同時，欣興的帶量走高，也一併推升包括南電 (8046-TW) 及景碩 (3189-TW) 股價早盤走揚。

欣興在 2023 年 1 月營收跌破百億元大關之後，客戶端需求仍未見好轉，2 月營收再下滑到 80.72 億元，爲 20 個月來低點，月減 178.89%，年減 15.51%。前 2 月營收 179.02 億元，年減 10.62%。

欣興自 2022 年第四季營運的下滑造成產能利用率明顯下降，到目前的市場能見度仍偏低，但在近期 ChatGPT 成熱門話題，市場預期欣興包括伺服品應用及 ABF 載板的需求可望回升，也將逐步抬升產能利用率。近期法人大力回補對欣興持股。

欣興 2022 年全年營收 1404.89 億元，毛利率 35.9%，年增 13.27 個百分點，後純益 296.19 億元，創新高，年增 1.14 倍，每股純益 20.08 元。欣興的 2022 年全年獲利也將稱霸整體上市櫃 PCB 廠。

同時，在市場需求的持續修正中，欣興放緩資本支出，2023 年預計資本支出 354 億元，且 HDI、PCB 產能不再擴充，同時在 IC 載板產能預估只增加 3%。

欣興去年股利將配發每股 8 元現金股利。