〈商品報價〉海岬型運價反彈 BDI走升近2%

海岬型船運價反彈，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 周四 (23 日) 揚升 1.92% 或 28 點，收 1484 點。另一方面，中國鋼鐵需求遠低於預期，鐵礦砂價格持續下挫，期貨價跌破 120 美元。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 104 點，或 5.94% 至 1856 點；平均日租金增加 868 美元至 15396 美元。

船舶經紀商 Fearnleys 周報指出，下周海岬型船的貨物清單看起來有點低迷，但這狀況可能會迅速改變，因為前往巴西途中的貨物清單並非特別重要，市場情緒可能一夕改變。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 續跌 22 點，或 1.37% 至 1584 點，為 3 月 7 日以來最低點，連續第六個交易日收黑；平均日租金減少 194 美元至 14260 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 轉跌 4 點，或 0.3% 至 1333 點。

鐵礦砂部分，鋼鐵需求疲軟打擊市場情緒，天津港進口價再跌 0.91% 至 120.3 美元；連續月紐約鐵礦石續跌 2.46% 至 118.11 美元。

路透社根據諮詢公司 Mysteel 的數據計算得出，截至 3 月 23 日當週，中國包括螺紋鋼和線材在內的建築鋼材需求月檢 6.1% 至 453 萬噸。

國際經紀公司 FIS 駐上海高級分析師 Pei Hao 表示，中國建築鋼材的需求大幅下降，打壓了市場情緒。

澳新銀行分析師在報告中指出，由於中國房地產市場存在持續的潛在問題，中國重新開放的影響可能是短暫的，這可能導致今年鐵礦石價格進一步走軟。

不過，由於空氣品質改善，中國主要煉鋼城市邯鄲和唐山，決定取消最新一輪的生產限制措施，一度提振市場情緒。