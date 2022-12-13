散裝市況也有疑慮？四維航估明年BDI平均頂多2200點

在貨櫃航運運價大幅回落，陽明 (2609-TW) 已表態明年要小心因應之際，散裝航商四維航 (5608-TW) 今 (13) 日在法說會中也指出，預估今年 BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 平均約在 1950 點左右，而進入 2023 年後，料第一季不會太好，大宗物資需求先保守看，第二季市況才有望回溫，估明年全年 BDI 指數平均落在 2000-2200 點。

四維航不諱言，由於歐美開始放耶誕年節假期，緊接著又有中國農曆年，目前除歐美耶誕和新年節慶貨品有拉貨需求，使貨櫃海運需求轉強，散裝運送的大宗物資需求仍保守。

四維航認為，隨著中國農曆年節將至，預料散裝市況第一季不會很好，若中國第二季逐步解封開放，散裝市況則有機會回溫，並帶動全年 BDI 平均落在 2000-2200 點。

四維航現有船隊 34 艘，平均船齡 10 年，船齡在整體市場均值內，四維航指出，不排除處分舊船舶，目前洽談中有 2 艘，而在新造船方面，儘管近二年造船成本高，但後續仍將評估投資新船。

四維航預估，明年主力船型輕便型船舶全年平均日租金約 12489 美元，將低於今年以來至今的 21731 美元不少，但仍可望高於成本價約 9000 美元。

此外，四維航旗下綠舞國際觀光飯店受惠於國旅復甦，今年前 11 月營收規模已達達 2.2 億元，優於去年全年 1.6 億元，全年平均住房率約 50-60%，從旅展銷售成績來看，四維航預估，明年業績仍將有 20% 以上成長，其中，寒假和農曆年節住房率可達 60-70%。