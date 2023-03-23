〈財報〉埃森哲憂企業IT支出下滑宣布裁員 下調全年財測

IT 諮詢服務公司埃森哲（Accenture）周四（23 日）美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，雖然該季營收、獲利均優於華爾街分析師預期，但卻下調全年財測，同時表示將裁員約 2.5%，即 1.9 萬人。該跡象表明，不斷惡化的全球經濟前正在削弱企業在 IT 服務方面的支出。

埃森哲表示，此輪超過一半的裁員將影響行政部門的員工。消息傳出後，埃森哲 (ACN-US) 周四盤前股價勁揚 4.63%，每股暫報 265 美元。

財報顯示，埃森哲第二季（截至今年 2/28）營收年增 9%（以當地貨幣計算）至 158.1 億美元、經調整後每股獲利報 2.69 美元，均優於 FactSet 調查預估的 155.9 億與 2.49 美元。另外，該公司當季新增預訂量（IT 服務公司正在進行的交易）為 221 億美元，年增 17%，改寫歷史新高。

展望未來，埃森哲預估今年全年營收增幅將落在 8% 至 10% 之間，而此前預測為 8% 至 11%；全年每股獲利介在 10.84 至 11.06 美元區間，此前預估為 11.20 至 11.52 美元。

埃森哲執行長 Julie Sweet 表示，公司會在 2024 會計年度及以後採取措施降低成本，同時繼續投資業務與員工，抓住未來重大成長機會。

該公司競爭對手 Cognizant Technology Solutions(CTSH-US) 上個月曾指出，去年預訂量成長「疲軟」，此前該公司第一季財測低於市場預期。