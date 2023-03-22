〈財報〉GameStop Q4實現兩年來首次獲利 盤後飆漲50%

電玩遊戲零售商 GameStop (GME-US) 周二 (21 日) 公布第四季財報，為 2 年來首次實現季度獲利，在與銷售下滑、庫存問題和現金流壓力抗爭之後，為這一年寫下亮麗結尾，激勵盤後飆漲近 50%。

FY2022 Q4 (1/28 止) 財報關鍵數據

每股獲利：16 美元 (去年同期每股虧損 49 美分)

營收：22.3 億美元 (去年同期 22.5 億美元)

獲利：4820 萬美元 (去年同期虧損 1.475 億美元)

GameStop 沒有提供財測，且自新冠疫情大流行以來，從未提供財務前景預測。GameStop 的財報數據也無法與華爾街的估計進行比較，因為關注該公司的分析師太少。

GameStop 一直戮力恢復獲利，部分靠削減成本來實現目標。第四季銷售、一般和行政費用為 4.534 億美元，佔營收 20.4%，較去年同期的 5.389 億美元或 23.9% 營收佔比下降。

執行長 Matt Furlong 在投資人電話會議上表示，公司將在 2023 年進一步削減超額成本，包括在已經退出的歐洲市場，也會開始退出一些國家。他說，GameStop 也考慮進入玩具等利潤率更高的類別。

GameStop 先前靠著迷因股短期動能上漲，但此動能現已趨於平穩，而該公司現已靠清理庫存水準和重組成本結構，在調整業務規模方面有所進展。

GameStop 周二收高 4.62% 至每股 17.65 美元，但較一年前近 50 美元的 52 周高點大幅下降。該股周二盤後漲逾 51%，報每股 26.80 美元。

GameStop 在 2021 年重組領導層，令亞馬遜老將 Matt Furlong 掌舵，並讓 Chewy 創始人兼前 Bed Bath & Beyond 維權投資人 Ryan Cohen 擔任董事會主席，公司也進行裁員和撤換財務長，經此一波後，其轉型計畫也更有活力。

GameStop 朝著電玩遊戲產業方向發展，並一直努力改造其房地產投資組合，使更多得以上線。

回顧 2022 會計年度，GameStop 總營收 59.3 億美元，略低於 2021 財年的 60.1 億美元，但其收藏品類別的營收有所增加，該公司認為該類別將為公司帶來長期增長。

與許多零售商一樣，GameStop 先前為滿足高需求而提高庫存，但在經歷供應鏈延誤後導致庫存積壓。根據第四季資產負債表，該公司仍有 6.829 億美元的庫存，但已較一年前 9.15 億美元的庫存水準下降。

GameStop 也一直在努力改善其現金餘額，第四季現金及現金等價物為 13.9 億美元。

除了管理實體店的負擔，GameStop 也一直發展數位化，但過程有少許錯誤，例如 9 月與現已破產的加密貨幣交易所 FTX 建立合作夥伴關係，GameStop 本欲在其商店中銷售 FTX 禮品卡，但 GameStop 兩個月後已宣布「結束」雙方合作關係，針對已在商店購買 FTX 禮品卡的消費者進行退費。

此外，GameStop 自去年 7 月以來一直在嘗試 NFT 商城，但因發布時機遇上加密貨幣寒冬，加密貨幣漲勢自 2021 年的大漲中廣泛降溫，該商城最初交易量激增，但此後趨於平穩，恐非該公司原先設想的實現穩定數位化存在的捷徑。

儘管如此，Furlong 在與投資者的電話會議上表示，與 2021 年相比，當時許多人以為公司將走向破產，現在公司處於更有利的位置，業務健康許多。