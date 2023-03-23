胡潤全球富豪榜出爐 馬斯克退居第二 中國富豪人數再次領先全球

中國胡潤研究院周四（23 日）發布《2023 胡潤全球富豪榜》，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克退居全球第二，鍾睒睒蟬聯中國首富，且中國富豪人數再度領先全球。

據《財聯社》報導，榜單顯示，今年共有 3,112 位企業家上榜，這些富豪的身價均超過 10 億美元，涵蓋 69 個國家、2,356 家公司。與去年相比，企業家人數減少 8%，總財富縮水 10%。

「世界奢侈品教父」、LVMH 集團締造者 Bernard Arnault 的財富增加人民幣（下同）3,300 億元，以 1.35 兆元首次躍居全球首富。馬斯克降至第二，總財富為 1 兆元，比去年少 3,200 億元，主因為特斯拉市值減少。

愛馬仕貝特朗 · 皮埃奇家族位居第三，財富增長 31%，達到 9,000 億元。貝佐斯以 7,900 億元的財富排名第四，減少 4,700 億元，為貝佐斯六年來首次跌出前三名。

「股神」巴菲特保持前五名的位置，總財富為 7,800 億元，縮水 200 億元。蓋茲自胡潤全球富豪榜成立以來首次跌出前五名，今年排名第六，總財富為 7,400 億元。

鍾睒睒的財富減少 4% 至 4,650 億元，蟬聯中國首富，全球第 15 大富豪，與去年保持一致。去年鍾睒睒旗下香港上市公司農夫山泉 (09633-HK) 的業績穩步增長，目前市值為 4,500 億元。

馬化騰位居中國第二，總財富銳減 25% 至 2,600 億元，全球第 31 名。張一鳴是中國第三大富豪，總資產驟降 31% 至 2,500 億元，全球第 34 名。

過去一年，雖然中國減少 164 位富豪，仍以 969 位企業家領先全球，美國位居第二，有 691 人，印度以 187 人排名第三，德國取代英國，以 144 人排名第四。

今年全球富豪新增 176 位新面孔，以中國最多，達到 69 人，其次是美國，有 26 人，印度也有 16 人。

紐約取代上海，成為富豪最喜歡居住的第二大城市，北京仍然是第一。米蘭、首爾及曼谷的富豪人數在過去一年也有所增加，分別增加 6 人、3 人及 2 人。