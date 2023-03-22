〈財報〉Jordan鞋熱賣 Nike營收獲利優預期 但利潤仍有壓

運動用品大廠 Nike 周二 (20 日) 上季營收、獲利雙雙打敗市場預期，反映新商品和 Jordan Retro 經典鞋款在歐美市場熱賣，但因毛利率不如市場所料，盤後股價開高走低，一度下挫 3%。

F2023 Q3(2/28 止) 財報關鍵數字 vs FactSet 訪調分析師預測

營收：年增 14% 至 124 億美元 vs 115 億美元

EPS：79 美分 vs 56 美分

毛利率：年減 300 個基點至 43.3% vs 43.7%

各地區 Q3 營收

北美：增加 27%

歐非中東：增加 17%

大中華：減少 8%

Nike 執行長唐納荷 (John Donahoe) 因應商品過剩和折價促銷問題上的努力，正在取得進展，上季庫存較去年同期增加 16%，比前一季的 43% 增幅和緩。

即便如此，為了清庫存而大舉促銷，加上匯率逆風、材料和貨運成本高昂，都侵蝕 Nike 的利潤，上季毛利率年減 300 個基點至 43.3%。

根據 Nike 最新預測，本季毛利率將年減 250 個基點，落在原本預測區間 (減少 200 至 250 個基點) 的低檔。

財務長 Matt Friend 在投資人電話會議中說，公司預期毛利壓力到了 6 月 (即新會計年度開始) 將開始減緩。

Friend 表示，Nike 正在密切關注消費者信心受壓力的影響。該公司預估，本年度全年營收將成長「偏高個位數到兩位數」，這個增幅預測高於原先預估的「中偏高個位數」。

財報公布後，Nike(NKE-US) 周二盤後一度跳漲，但隨著電話會議展開，盤後翻黑、一度重挫 3%，截稿前仍跌 2.3%。

Nike 周二稍早收盤隨美股漲勢勁揚 3.64% 至每股 125.61 美元，今年迄今共上漲約 7%。該股過去 12 個月共上漲超過 4.4%，優於同期下跌 10.4% 的標普 500 指數。

Nike 在中國以外的所有市場，營收都成長。雖然 Nike 在中國市場仍欲振乏力，但隨著當地經濟全面重啟，營運壓力可望減輕。

摩根士丹利分析師 Alex Straton 說，Nike 第 2 季庫存問題更嚴重，但因為毛利率沒有想像中差，財報公布後的盤後股價大漲 12%，但這回市場顯然沒有那麼寬容。

他說，如果促銷能讓公司在 6 月過後的新一年度「真正清除庫存」，投資人會願意把第 3 季和第 4 季的龐大毛利壓力拋諸腦後。