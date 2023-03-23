Snap成立企業部門 為企業提供AR解決方案

照片傳訊軟體 Snapchat 的所有者 Snap Inc (SNAP-US) 周四 (23 日) 成立一個新部門，將幫助其他企業為其網站或軟體構建擴增實境 (AR) 功能。

負責人波佩爾卡 (Jill Popelka) 表示，名為 AR Enterprise Services (ARES) 的部門代表了 Snap 將首次向商業客戶銷售其 AR 技術。該技術可以使用電腦化圖像強化現實世界的照片和影音。

近年來，推進 AR 領域一直是 Snap 的重點。它表示每天有超過 2.5 億人在 Snapchat 上與 AR 互動，Snapchat 最初在年輕用戶中流行，因為照片濾鏡可以添加兔子耳朵等異想天開的元素。

波佩爾卡表示，「許多企業都試圖在它們的平台之外利用 AR，但我們已經在我們的軟體上證明了我們的能力。」「現在我們有了真正的商業級解決方案。」

隨著 Snap 尋求在數位廣告之外實現收入多元化，企業風險投資也隨之而來，數位廣告目前占其收入絕大部分。

ARES 的第一款名為 Shopping Suite 的產品將為公司提供構建功能的工具，使客戶能夠虛擬試穿衣服或從 3D 的各個角度查看產品，這有助於增加銷售額並減少退貨。

波佩爾卡說，商業客戶的定價模式將「非常有彈性」。她補充說，與客戶的某些安排可能會讓 Snap 獲得由 AR 工具推動的產品銷售分成。

人工智慧 (AI) 也有助於提升 Snap 的 AR 功能。該公司正在使用 AI 拍攝二維圖像並使其呈現 3D 效果，而無需先構建 3D 模型。波佩爾卡說，這有助於將創建高質量 3D 圖像的時間縮短 40 到 60 小時，現在只需幾個小時即可完成。