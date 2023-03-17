〈財報〉大砍成本見效！聯邦快遞Q3獲利高於預期 上調全年EPS 盤後漲逾11%

聯邦快遞 (FedEx) (FDX-US) 周四 (16 日) 公布 2023 會計年度第三季 (2/28 止) 上調全年獲利預期，稱削減成本抵消各部門 (含 Express) 需求持續疲軟的衝擊，激勵盤後股價漲逾 11%。

聯邦快遞目前預估，2023 財年調整後每股獲利 (EPS) 14.60 美元至 15.20 美元之間，高於此前預測的 13.00 美元至 14.00 美元區間。根據 Refinitiv 調查的共識預期，華爾街此前預計聯邦快遞全年 EPS 13.56 美元。

聯邦快遞股價周四收高 4.48%，盤後勁揚 11.44%，報每股 227.40 美元。

FY23 Q3 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查的共識預期)

純益：7.71 億美元 (去年同期為 11.1 億美元)

調整後 EPS： 3.41 美元 (去年同期為 4.59 美元) vs. 2.73 美元

營收：221.7 億美元 (去年同期為 236 億美元) vs. 227.4 億美元

該公司周四重申，預計到 2025 財年底將削減 40 億美元以上的成本。

執行長 Raj Subramaniam 表示，公司會持續加緊行動以改善效率，目前的成本行動正發揮作用，改善了本財年前景。

聯邦快遞上個月宣布，將裁員 10% 的管理人員和董事，作為其廣泛的削減成本計畫的一部分，因應消費者需求的降溫。Subramanian 在財報電話會議上表示，某些人員相關的費用較去年同期下降 8%，且美國人力預計將較去年減少約 2.5 萬人。

聯邦快遞節省成本計畫包括削減航班、停飛飛機、減少辦公空間以及 Ground 部門取件和派送方面的調整。

Subramanian 表示，公司節省了年度企業成本 12 億美元，本季飛行時數減少 8%，薪資和福利費用減少 4%。公司計劃第四季停飛更多飛機，飛行時數預計下降兩位數。

該公司預計，在取消部分國內取件和送貨路線並提高快遞效率後，下季可再節省 5000 萬美元。

聯邦快遞 1 月平均調漲運費 6.9%，以抵消需求降溫的衝擊，第三財季每批貨物的營收增漲 11%，並預計本季 (第四財季) 和明年第一財季的銷量將有所改善。