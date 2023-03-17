〈財報〉大砍成本見效！聯邦快遞Q3獲利高於預期 上調全年EPS 盤後漲逾11%

聯邦快遞 (FedEx) (FDX-US) 周四 (16 日) 公布 2023 會計年度第三季 (2/28 止) 上調全年獲利預期，稱削減成本抵消各部門 (含 Express) 需求持續疲軟的衝擊，激勵盤後股價漲逾 11%。
聯邦快遞目前預估，2023 財年調整後每股獲利 (EPS) 14.60 美元至 15.20 美元之間，高於此前預測的 13.00 美元至 14.00 美元區間。根據 Refinitiv 調查的共識預期，華爾街此前預計聯邦快遞全年 EPS 13.56 美元。
聯邦快遞股價周四收高 4.48%，盤後勁揚 11.44%，報每股 227.40 美元。
FY23 Q3 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查的共識預期)
- 純益：7.71 億美元 (去年同期為 11.1 億美元)
- 調整後 EPS： 3.41 美元 (去年同期為 4.59 美元) vs. 2.73 美元
- 營收：221.7 億美元 (去年同期為 236 億美元) vs. 227.4 億美元
該公司周四重申，預計到 2025 財年底將削減 40 億美元以上的成本。
執行長 Raj Subramaniam 表示，公司會持續加緊行動以改善效率，目前的成本行動正發揮作用，改善了本財年前景。
聯邦快遞上個月宣布，將裁員 10% 的管理人員和董事，作為其廣泛的削減成本計畫的一部分，因應消費者需求的降溫。Subramanian 在財報電話會議上表示，某些人員相關的費用較去年同期下降 8%，且美國人力預計將較去年減少約 2.5 萬人。
聯邦快遞節省成本計畫包括削減航班、停飛飛機、減少辦公空間以及 Ground 部門取件和派送方面的調整。
Subramanian 表示，公司節省了年度企業成本 12 億美元，本季飛行時數減少 8%，薪資和福利費用減少 4%。公司計劃第四季停飛更多飛機，飛行時數預計下降兩位數。
該公司預計，在取消部分國內取件和送貨路線並提高快遞效率後，下季可再節省 5000 萬美元。
聯邦快遞 1 月平均調漲運費 6.9%，以抵消需求降溫的衝擊，第三財季每批貨物的營收增漲 11%，並預計本季 (第四財季) 和明年第一財季的銷量將有所改善。