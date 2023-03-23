聯準會今年不降息 安盛：央行依然鷹派 惟升息幅度將放緩

歐美銀行財務危機、聯準會今年繼續升息，安盛投資管理投資組合經理劉茜表示，預期各國央行貨幣政策依然鷹派，但升息幅度將不再激進，目前市場對通膨看法將比聯準會更為樂觀，即便是最鷹派的歐洲央行，也可能在 3 月後不再那麼鷹派。

劉茜指出，目前的市場狀況在近代歷史上並不常見，通膨和利率政策間的差距巨大，但開始逐漸縮小，過去利率長期維持低點，且通膨長期低迷的時代已經過去，從美國消費物價指數與聯邦基金實際利率的關聯性可以發現，兩者的差距逐漸增加，顯示通膨仍然是 2023 年全球市場必需面對的重大議題。

劉茜表示，貨幣政策最終將影響經濟活動，只是間隔的時間長短不一，偏高的短天期利率令投資人承擔長期風險的意願下降，同時考慮到貨幣政策通常的滯後現象，預計經濟將大幅放緩。

劉茜認為，全球經濟仍有可能衰退，只是時間點延後，從美國 2 年期、10 年期公債殖利率曲線嚴重倒掛，及經濟模型的預測來看，均反映可能的衰退前景，預期美國經濟今年將進一步放緩，甚至可能出現輕微衰退。

但經濟放緩的時間仍不確定，就業市場的彈性似乎顯示衰退將會晚些到來，因為去年年底更強勁的經濟趨勢可能會使 2023 年的經濟具備更大的彈性，如果這種強勁的趨勢持續下去，市場對經濟成長的預測可能會過於悲觀。

值得注意的是，歐元區的經濟指標出乎意料地上升，這將有利於能源消費的趨勢、供應鏈的改善以及對消費的支持，意味著歐元區在最壞的情況下，應該會經歷一場短暫、不那麼嚴重的衰退，隨後將出現微弱復甦，因此可能會向上修正目前對歐元區 2023 年的 GDP 預測。

